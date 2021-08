Paris, Los Angeles e Brisbane: o que esperar das próximas sedes das Olimpíadas?

Chegamos ao fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no último domingo (8) . Agora, as atenções dos atletas se voltam à disputa de Paris 2024, edição programada para acontecer entre os dias 26 de julho e 11 de agosto de 2024.

O ciclo olímpico até Paris 2024 será o menor da história, com uma duração aproximada de três anos, já que o evento em Tóquio deveria ter acontecido em 2020, mas só ocorreu em 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Foi a primeira vez que uma olimpíada foi adiada. O mais próximo disso aconteceu em outras três ocasiões, quando os Jogos de verão foram cancelados por causa das Guerras Mundiais, em 1916, 1940 e 1944.

Com a tendência do calendário olímpico voltar ao seu normal e as Olimpíadas, a partir de 2024, seguirem acontecendo de quatro em quatro anos, outros dois locais já foram definidos pelo Comitê Olímpico Internacional: Los Angeles 2028, nos EUA, e Brisbane 2032, na Austrália.

A escolha por Paris como sede para os Jogos Olímpicos em 2024 aconteceu no ano de 2017, juntamente com a decisão por Los Angeles como sede para 2028. Às vésperas de Tóquio 2020, em julho deste ano, a cidade australiana de Brisbane foi a escolhida para receber os Jogos em 2032.

Antecipadamente, as organizações locais começam a se preparar para que a realização do evento ocorra como planejado. Abaixo, tudo o que se sabe até aqui sobre as três próximas sedes.

Paris 2024

Cem anos depois, a capital francesa volta a ser anfitriã de uma Olimpíada. Paris já recebeu os jogos em 1900 e em 1924, e se tornará a segunda cidade a sediar em três ocasiões uma edição dos Jogos – Londres em 1908, 1948 e 2012 é a outra.

Com o menor ciclo olímpico da história, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) já iniciou o planejamento rumo à capital francesa. Portugal deve ser a principal base do Time Brasil na Europa no período que antecederá os Jogos. Diferente de Tóquio, a adaptação ao fuso horário europeu será bem mais tranquila aos atletas, tendo em vista que grande parte já treinou ou competiu em solo europeu. O COB já realizou duas viagens ao país e pretende visitar a França novamente em outubro.

Pelo lado da organização, o objetivo é fazer que Paris 2024 seja a Olimpíada mais sustentável da história. A ideia é utilizar 95% de instalações já existentes ou temporárias. Segundo o presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris, Tony Estanguet, um dos objetivos da organização é aproximar a população das modalidades, algo que não aconteceu em Tóquio por conta das restrições que foram impostas pela pandemia.

Assim, alguns pontos turísticos da cidade receberão determinadas modalidades em instalações temporárias. É provável que durante os Jogos seja comum aos espectadores de certos esportes a presença de pontos turísticos como a Torre Eiffel, que terá partidas do vôlei de praia acontecendo em frente ao local, a Praça da Concórdia, que receberá esportes como break dance, cicilismo, skate e basquete 3x3, e o Palácio dos Inválidos, com o tiro com arco.

A Praça da Concórdia receberá esportes como break dance, ciclismo, skate e basquete 3x3 Foto: PARIS 2024/DIVULGAÇÃO

Uma das modalidades olímpicas estreantes em Tóquio 2020, o surfe seguirá em Paris 2024 com suas provas sendo disputadas no Taiti, na Polinésia Francesa, território francês na Oceania. É a primeira vez que uma modalidade será disputada tão longe da cidade-sede dos Jogos, com cerca de 15 mil quilômetros. Para os surfistas, a maior ilha da Polinésia Francesa não é desconhecida, já que anualmente a etapa do Taiti, que faz parte do calendário do circuito mundial de surfe.

Os organizadores de Paris 2024 também buscam que a abertura oficial dos Jogos ocorra às margens do Rio Sena, com o objetivo de atrair ainda mais espectadores para o ato. Em relação às competições, Paris 2024 tem, até então, uma nova modalidade confirmada: o Break Dance.

Los Angeles 2028

A segunda cidade mais populosa dos EUA voltará a sediar uma edição de Olimpíada. Em 1984, sediou pela 2ª vez os Jogos Olímpicos – a primeira foi em 1932. Em 2028, as competições estão programadas para acontecer entre os dias 21 de julho e 6 de agosto.

Mesmo parecendo distante, a organização já vem trabalhando para a realização dos Jogos. Um dos primeiros passos, dado em setembro de 2020, foi o lançamento da logomarca da competição que, pela primeira vez, está em “movimento”. A organização, contando com a criação de atletas, artistas e celebridades, criou um logo que recebe diferentes desenhos na letra A, da abreviação de Los Angeles (LA).

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a — LA28 (@LA28) September 1, 2020

Diferente de Paris 2024, onde há a possibilidade de alguma estrutura permanente ser construída, em Los Angeles 2028 a organização não planeja construir nenhuma estrutura. A cerimônia de abertura deve acontecer no LA Stadium, estádio construído em 2020, de forma independente dos Jogos, para ser a casa de dois times de futebol americano.

Assim como em 1984, a Vila Olímpica que receberá os atletas de diferentes nacionalidades será na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA). Já para as competições, devem ser criados quatro parques esportivos divididos pela cidade.

Embora não se tenha nenhuma confirmação de novas modalidades, surgiu a possibilidade de os Jogos Olímpicos de 2028 serem responsáveis pela estreia do "Flag Football", modalidade semelhante ao futebol americano, mas que é disputada sem o contato entre os jogadores. Ao invés disso, os competidores andam com uma espécie de fita na cintura, e perdê-la para o adversário seria equivalente a ser derrubado (a jogada parar) no futebol americano. A National Football League (NFL), maior liga de futebol americano do mundo, está tomando a iniciativa para que a modalidade seja incluída nos esportes olímpicos de Los Angeles 2028.

Brisbane 2032

Uma das principais cidades da Austrália, Brisbane será a anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2032, terceira edição dos Jogos realizada em solo australiano – as outras duas foram Sydney 2000 e Melbourne 1956. É esperado que a edição em 2032 ocorra entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. A escolha de Brisbane aconteceu às vésperas de Tóquio 2020, quando a cidade recebeu 72 dos 77 votos possíveis dos membros do COI.

Em junho foi apresentado um vídeo, pelo Comitê Olímpico Australiano, mostrando o plano de Brisbane para sediar os Jogos. As competições acontecerão em 32 locais divididos em três grandes zonas localizadas em Queensland, parte leste da Austrália. As três zonas são conectadas por redes de transporte rodoviário e ferroviário.

Das 32 instalações, 21 estarão localizadas em Brisbane, quatro em Sunshine Coast e outras sete em Gold Coast. Foto: Reprodução/Comitê Olímpico Australiano