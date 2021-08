Raphinha é a novidade na lista de Tite para as Eliminatórias

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (13) a seleção brasileira para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Catar, em 2022. A lista tem seis jogadores que integraram o time bicampeão olímpico em Tóquio Daniel Alves (São Paulo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Bruno Guimarães (Lyon), Claudinho (Zenit), Richarlison (Everton) e Matheus Cunha (Hertha Berlim).

No entanto, a grande novidade entre os convocados não foi ao Japão. O nome que mais surpreendeu entre os chamados foi o atacante gaúcho Raphinha. O jogador de 24 anos ganhou destaque no Leeds, da Inglaterra, sob o comando do argentino Marcelo Bielsa. Raphinha passou despercebido pelas escolinhas da dupla Grenal e foi parar no Avaí, em Santa Catarina. Foi negociado antes de estrear e passou pelo Vitória de Guimarães e Sporting, em Portugal, Rennes, da França, até chegar no clube inglês. Agora, o jovem natural da Restinga, em Porto Alegre, tem a chance de mostrar seu futebol para todo País.

Ao todo, serão três compromissos em setembro pela Eliminatória Sul-Americana. Na quinta-feira (2) enfrenta o Chile no estádio Nacional, em Santiago. No domingo (5), recebe a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h. E, na quinta-feira (9), joga contra o Peru na Arena Pernambuco, às 21h30min.

O Brasil é o líder das Eliminatórias, com 18 pontos e 100% de aproveitamento. A Argentina ocupa a vice-liderança, com 12. O Equador vem logo a seguir, com 9, acompanhado por Uruguai, com 8. Se o torneio terminasse hoje, essas seriam as quatro seleções classificadas diretamente à Copa do Qatar-2022. Já a Colômbia, que também está com 8 pontos, mas perde para o Uruguai nos critérios de desempate, disputaria a repescagem.

A seleção brasileira principal não entra em campo desde a derrota para a Argentina, por 1 a 0, pela final da Copa América, no Maracanã, em julho. Pelas Eliminatórias, a última partida foi contra o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0.

Veja abaixo a lista dos convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Meias

Bruno Guimarães (Lyon)

Casemiro (Real Madrid)

Claudinho (Zenit)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds)

Richarlison (Everton)