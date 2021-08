Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio visita o São Paulo em jogo de 6 pontos

O jogo entre Grêmio e São Paulo é um clássico nacional em qualquer competição em que os dois clubes se enfrentarem. Entretanto, neste sábado (14), às 21h, no Morumbi, o duelo válido pela 16ª rodada coloca frente a frente o time gaúcho, penúltimo colocado e o paulista, primeiro fora da zona de rebaixamento deste Campeonato Brasileiro.

venceu a Chapecoense Para ir em busca da primeira sequência de vitórias na competição, o técnico Luiz Felipe Scolari pode alterar o time em algumas posições em relação ao que. Com o retorno do goleiro Brenno, após a conquista da medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, a dúvida é se Gabriel Chapecó será mantido como titular.

Sem atuar desde o dia 20 de julho por conta de dores no joelho, o zagueiro Kannemann pode voltar diante do tricolor paulista. Caso o argentino não comece jogando, Ruan será mantido ao lado de Geromel.

Felipão pode promover uma mudança na escalação para deixar o time um pouco mais defensivo, colocando Lucas Silva no lugar Darlan, ao lado de Thiago Santos. Com isso, o Grêmio pode ir a campo com Gabriel Chapecó (Brenno); Vanderson, Geromel, Ruan (Kannemann) e Cortez; Thiago Santos, Darlan (Lucas Silva), Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Borja.