Contra o Fluminense, no Beira-Rio, Inter tenta manter o embalo no Brasileirão

goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, na última rodada. A grande incógnita que fica para domingo (15), às 20h30min, no Beira-Rio, diante do Fluminense, é se o Inter conseguirá repetir a bela atuação daA outra dúvida que surge é se o técnico Diego Aguirre mandará a campo, pela 16ª rodada do Brasileirão, a mesma formação para buscar a segunda vitória seguida na competição, o que ainda não aconteceu nesta edição.

Diferentemente do que imaginava o Flamengo como adversário, Aguirre sabe que o Flu, de Roger Machado, deve vir a Porto Alegre com uma postura bem defensiva, até mesmo porque poupará titulares, já que está em meio à disputa das quartas de final da Libertadores. No Maracanã, o Colorado foi reativo, esperou o Flamengo propor o jogo e foi preciso nos contra-ataques. Agora, quem dará o ritmo da partida será os donos da casa.

Assim, a escalação de Rodrigo Lindoso passa direto pela postura que o time terá em campo, já que o volante é mais defensivo e propõe menos na criação das jogadas. Uma opção pode ser a entrada de Caio Vidal, com o recuo de Edenilson ou, até mesmo, Patrick. Já para a lateral-esquerda, Moisés está de volta, após suspensão. Ele entre na briga com Paulo Victor pela titularidade.

O meia-atacante Boschilia e o zagueiro Zé Gabriel voltaram a treinar, mas seguem sob observação do departamento médico.

Aguirre pode mandar o Colorado a campo com Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Moisés). Rodrigo Dourado, Lindoso (Caio Vidal), Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.