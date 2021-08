Papaléo prega união e afirma que não há urgência por reforços no Inter

Emilio Papaléo Zin foi apresentado nesta quarta-feira (11) O novo vice-presidente de futebol do Inter chegou pregando união e afirmando que o time não tem urgência por novas contratações. Disse também confiar no elenco que está à disposição do técnico Diego Aguirre.e deixou em aberto a possibilidade da chegada de um coordenador-técnico, função que já foi cogitada em outros momentos.

"O Internacional está precisando de união. Não estamos aqui como representantes de movimentos políticos. Estamos aqui como colorados. Precisamos nos unir em torno de objetivos em comum. Embora o passado seja uma roupa que não nos serve mais, a história nos mostra que o Internacional, sempre que foi exitoso, esteve unido. Preponderantemente, é nisso que temos que focar, blindar os jogadores e dar condições para que eles possam jogar futebol sem interferências externas".

Sobre o grupo de atletas, Papaléo afirmou não haver urgência na corrida por reforços. "Claro que o clube está sempre vigilante, mas a busca desenfreada não é uma carência. Temos o Brasileirão até o final do ano e me parece que o plantel tem muita qualidade e é bem servido", afirmou.

Papaléo disse ainda que a contratação de um coordenador técnico, uma das promessas de campanha do presidente Alessandro Barcellos precisa ser debatida com a diretoria. "A questão é ver se reunir estes elementos em um profissional da área é efetivamente necessária e viável. Veremos como a equipe se comporta. Estaremos em permanente contato com o presidente e o conselho para uma reflexão conjunta e tomar a decisão. Não temos pressa", garantiu.