Emilio Papaléo Zin é o novo vice de futebol do Inter

, o Conselho de Gestão do Inter anunciou nesta terça-feira (10) o nome de Emilio Papaléo Zin como novo vice-presidente de futebol do clube. A apresentação oficial do novo homem de futebol colorado ocorre nesta quarta-feira, logo após um encontro com a comissão técnica e o grupo de atletas. Conselheiro do Inter desde 1997, o advogado foi assessor do departamento de futebol, em 2011. Já em 2014, concorreu como vice na chapa de Roberto Sigmann.