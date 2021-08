Paraguaio Mathias Villasanti será apresentado nesta quarta-feira pelo Grêmio

Após alguns atletas deixarem a Arena, o Grêmio inicia um processo de reformulação do elenco, trazendo novos nomes para o técnico Luiz Felipe Scolari. O meio-campista paraguaio Mathias Villasanti, de 24 anos, foi contratado junto ao Cerro Porteño, com o aval de Arce, técnico do clube e ex-lateral gremista. A apresentação do atleta, que tem passagens pela seleção nacional, ocorre nesta quarta-feira (11), após ele realizar exames e assinar contrato por três temporadas com o Tricolor.

Outro nome desejado pela direção é o atacante Diego Valoyes. A direção do Talleres confirmou o interesse do Grêmio na contratação do colombiano de 24 anos, entretanto, o clube achou baixo os valores apresentados e ele seguirá na Argentina. Revelado no La Equidad, Valoyes atua pelos lados e seria uma reposição caso Ferreirinha fosse negociado.

Por outro lado, a direção já prepara uma despedida para Matheus Henrique. Após conquistar a medalha de ouro com a seleção olímpica em Tóquio, o jogador seguiu direto para a Itália, onde realizou exames médicos no Sassuolo. Nesta quarta-feira, Matheuzinho está de volta e receberá uma homenagem do clube pela conquista. Ele não atuará mais pelo Tricolor e deve voltar em breve à Itália.