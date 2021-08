Campeonato Brasileiro: em crise, Inter reencontra o Flamengo

Flamengo, lutando pelo título da última edição do Campeonato Brasileiro Há pouco mais de seis meses, o Inter foi até o Maracanã para enfrentar o. Neste domingo (8), às 18h15min, o cenário é totalmente diferente. De lá para cá, o Colorado já mudou duas vezes de treinador, caiu bruscamente de nível técnico e, agora, luta na parte de baixo da tabela, fortemente ameaçado para frequentar a zona de rebaixamento.

Mengão de Renato Portaluppi A última impressão deixada no empate sem gols com o Cuiabá, em casa, é preocupante. O time de Diego Aguirre terá pela frente o. O ex-técnico do Grêmio é uma das principais atrações da equipe que vem dando show, com goleadas, e ainda não perdeu sob o comando do treinador gaúcho. Ao Inter resta buscar pontos no Maracanã para se afastar da Z4 da competição.

Para tentar surpreender os cariocas no Rio, Aguirre tem alguns retornos importantes, além de uma possível estreia. O argentino Gabriel Mercado está à disposição. A dúvida é se ele inicia entre os titulares ou como opção no banco de reservas. Já para o ataque, Thiago Galhardo e Yuri Alberto voltam após cumprir suspensão automática.

Na lateral-esquerda, Moisés está fora, pela expulsão diante do Cuiabá. Com isso, Paulo Victor pode ter uma nova chance. Já no meio-campo, Patrick, recuperado de lesão, pode aparecer no time, já que treinou normalmente nesta quinta-feira (5). Ele vira opção para a vaga de Maurício, que está em tratamento e para por quatro semanas. Caio Vidal também está na briga.

Guerrero, que iniciou entre os titulares na última partida, mostrou estar claramente sem ritmo de jogo. Com isso, Galhardo é tendência para o ataque. A provável escalação colorada tem Daniel; Saravia (Mercado), Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Dourado, Edenilson, Taison, Caio Vidal (Patrick) e Yuri Alberto; Thiago Galhardo.