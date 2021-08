Madrugada olímpica: skate e boxe brilham, mas vôlei masculino é derrotado

A quinta-feira (5) nas Olimpíadas de Tóquio foi de altos e baixos para o Brasil. Enquanto os atletas do País brilharam no skate e no boxe, conquistando uma medalha de prata e garantindo duas finais olímpicas, no vôlei masculino, a equipe favorita ao ouro foi derrotada nas semifinais e terá de se contentar com uma disputa pela medalha de bronze. Com os resultados da madrugada, o Brasil já igualou sua melhor campanha em uma edição de Jogos na história.

Confira abaixo como foi o Brasil na madrugada olímpica desta quinta-feira (5):

Brasileiro não conseguiu melhorar sua primeira marca na final (Andrej Isakovic/AFP/JC)

Faltou pouco para o brasileiro Darlan Romani subir ao pódio no lançamento de peso nos Jogos de Tóquio. No início da madrugada desta quinta-feira (5), ele obteve uma marca de 21,88m, ficou em quarto lugar, e não conseguiu o índice necessário para conquistar uma medalha. Darlan melhorou em uma posição a sua classificação em relação à Olimpíada no Rio-2016, quando havia ficado em quinto lugar.

Oito vezes campeão do mundo, skatista ficou em segundo em Tóquio (Loic Venance/AFP/JC)

Na madrugada desta quinta-feira (5), os três atletas brasileiros do skate park chegaram entre os oito finalistas da disputa, e Pedro Barros, lenda do esporte, conquistou a medalha de prata. Oito vezes campeão mundial, o catarinense de 26 anos faturou a terceira medalha brasileira no skate em Tóquio. Ele marcou 86,14 já na primeira das três voltas no circuito.

Brasileiras fizeram melhor marca da temporada, mas índice foi insuficiente (Jewel Samad/AFP/JC)

Com o quinto lugar em suas qualificatórias do revezamento 4 x 100m, nesta quinta-feira (5), o Brasil não conseguiu chegar à final da modalidade nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O time masculino, composto por Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi, Derick Silva e Paulo André Camilo, fez o percurso em 38s34. Já a equipe feminina, composta por Bruna Farias, Ana Claudia Lemos, Vitoria Rosa e Rosângela Santos obteve 43s15, sua melhor marca da temporada.

Brasileira (de vermelho) já fez história nos Jogos de Tóquio (Ueslei Marcelino/POOL/AFP/JC)

A brasileira Bia Ferreira irá brigar pela medalha de ouro no boxe olímpico em Tóquio. Na madrugada desta quinta-feira (5), pugilista venceu por pontos a finlandesa Mira Potkonen e, agora, vai atrás do lugar mais alto do pódio na categoria leve (até 60kg). Pela primeira vez, o Brasil terá uma mulher finalista no boxe em uma Olimpíada. A luta que valerá o ouro, contra a irlandesa Kellie Harrington, está marcada para a madrugada de sábado para domingo.

Seleção largou na frente, mas sucumbiu à potência dos saques russos (Yuri Cortez/AFP/JC)

A madrugada de quinta-feira (5) foi de tristeza brasileira no vôlei. Uma das favoritas ao ouro em Tóquio, a seleção brasileira masculina não conseguiu mais uma vez superar os russos, perdeu na semifinal, por 3 sets a 1 (25/18, 21/25, 24/26 e 23/25), e ficou fora da disputa pelo ouro pela primeira vez desde Sidney 2000. Agora, a seleção de Renan Dal Zotto irá buscar a medalha de bronze.

Pugilista brasileiro (de vermelho) encarará ucraniano na decisão (Ueslei Marcelino/POOL/AFP)

O brasileiro Hebert Conceição, 23 anos, superou o russo Gleb Bakshi, 25, na semifinal da categoria até 75 kg do boxe nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (5), e avançou à final da competição. A final está marcada para o próximo sábado (7), às 2h45min da manhã (horário de Brasília), contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak.

Vôlei feminino poderá ser decisivo para o País superar sua melhor performance (Antonin Thuillier/AFP/JC)

O Brasil garantiu sua 19ª medalha em Tóquio na madrugada desta quinta-feira (5), com a prata do skatista Pedro Barros. É o mesmo número de pódios alcançados há cinco anos - o melhor desempenho olímpico do País -, quando o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos. O país ainda pode conquistar medalhas no vôlei masculino (disputa o bronze) e feminino (está classificado à semifinal), além da canoagem.

Outros resultados brasileiros da madrugada: