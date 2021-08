Bia Ferreira vence finlandesa e vai disputar o ouro no boxe

A brasileira Bia Ferreira irá brigar pela medalha de ouro no boxe olímpico em Tóquio. Na madrugada desta quinta-feira (5), pugilista venceu por pontos a finlandesa Mira Potkonen e, agora, vai atrás do lugar mais alto do pódio na categoria leve (até 60kg).

O feito de Bia é histórico: pela primeira vez, o Brasil terá uma mulher finalista no boxe em uma Olimpíada. A brasileira chegou nos Jogos como forte candidata a medalhar, visto que é a atual campeã mundial na categoria de peso.

“Consegui chegar na final. Trinei muito para estar aqui. A missão não acabou ainda. Eu quero a dourada. Vou brigar até o fim. Vamos subir no pódio, no lugar mais alto e escutar o nosso hino”, disse a lutadora após o duelo no ringue japonês.

A luta que valerá a medalha de ouro está marcada para a madrugada de sábado para domingo. No duelo, Bia irá encarar a irlandesa Kellie Harrington.