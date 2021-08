Lenda do skate, brasileiro Pedro Barros fatura a prata no park

O Brasil chegou às Olimpíadas de Tóquio como o país do futebol, do vôlei, do judô e do iatismo, e vai sair dos Jogos como o país do skate. Na madrugada desta quinta-feira (5), os três atletas brasileiros do skate park chegaram entre os oito finalistas da disputa e Pedro Barros, lenda do esporte, conquistou a medalha de prata.

Oito vezes campeão mundial, o catarinense de 26 anos faturou a terceira medalha brasileira no skate em Tóquio. Ele marcou 86,14 já na primeira das três voltas no circuito.

“A gente vem lutando a vida inteira. Essa bandeira, às vezes, o Brasil pode ser visto de cabeça para baixo. A história do skate nas Olimpíadas, a minha história, mostra que está na nossa mão fazer do nosso país tão belo um lugar melhor. Pode ser difícil, a batalha pode ser dura, a gente cai várias vezes no chão, mas a missão é essa, a missão é maior”, disse o medalhista brasileiro após a conquista.

O Brasil ficou atrás apenas do Japão, que venceu cinco medalhas somando as modalidades femininas e masculinas. Antes da conquista de Pedro Barros no park, o skate brasileiro já havia garantido outras duas pratas, ambas no street, com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler.

A medalha de Barros teve um sabor especial ainda. Ela foi a 19ª obtida no Japão, igualando a performance brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016, que havia sido a melhor campanha olímpica do País.

Os outros dois brasileiros na final fizeram bonito também. Luizinho Francisco beliscou o bronze, e terminou em quarto lugar. Já Pedro Quintas encerrou a disputa em oitavo lugar.

A medalha dourada ficou com o australiano Keegan Palmer, que fez uma volta espetacular e obteve a nota de 95,83 em sua última oportunidade. Com 84,13, o norte-americano Cory Juneau faturou o bronze e fechou o pódio.