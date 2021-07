Inter reage no segundo tempo, mas perde para o Athletico-PR em Curitiba

Segue complicada a vida colorada no Campeonato Brasileiro. Ainda abalado pela eliminação precoce na Libertadores da América, o Inter de Diego Aguirre saiu perdendo, não conseguiu igualar e perdeu para o Athletico-PR, em Curitiba, por 2 a 1, em partida disputada neste domingo (25). Com o placar, o Colorado segue congelado na metade de baixo da tabela, com 14 pontos.

O primeiro tempo foi de um Inter tímido, tentando resistir ao ímpeto do adversário e contando com o contragolpe para algumas chances de gol. A melhor foi aos 30min, quando Maurício cabeceou perto do gol. Mas a bola ficava demais com o Athletico, e a punição veio aos 31min: em ótima cobrança de falta, Terans tirou do alcance de Daniel e abriu o placar.

Caio Vidal chegou a empatar aos 40, mas o VAR detectou falta na origem do lance e o gol foi anulado. A decisão gerou muita reclamação por parte dos colorados. Abalada, a equipe gaúcha perdeu o foco – e o Athletico-PR, que não tem nada com isso, aproveitou a situação para ampliar. Já nos descontos, Vitinho chutou forte para fazer o segundo.

Mesmo em situação difícil, o Inter tentou reagir no começo da segunda etapa. Com dois minutos, Boschilia surgiu pela esquerda e acertou a trave. Aos 18min, veio a chance: pensando que o árbitro marcaria falta sobre ele, Nicolas pegou a bola com a mão, dentro da área. O problema é que o árbitro não marcou falta, mas sim o pênalti – que Edenilson bateu com qualidade para descontar.

Os últimos minutos foram de um Colorado dedicado, tentando encontrar o gol de empate. Mas a vontade, infelizmente, não veio acompanhada de uma mecânica de jogo capaz de criar boas chances, e o Athletico-PR, mesmo com algum nervosismo, conseguiu conter as investidas do Inter. Para o time de Diego Aguirre, a chance de reencontrar a vitória é no próximo final de semana, contra o Cuiabá, no Beira-Rio.

ATHLETICO-PR (2) - Bento; Marcinho (Khellven), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Christian (Erick), Cittadini, Terans (Fernando Canesin) e Nikão; Vitinho (Zé Ivaldo) e Matheus Babi (Renato Kayser). Técnico: António Oliveira.

INTER (1) - Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício e Boschilia (Juan Cuesta); Caio Vidal e Yuri Alberto (Vinícius Mello). Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP).