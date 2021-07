Galhardo erra última cobrança, Inter perde nos pênaltis e cai para o Olimpia na Libertadores

O Internacional perdeu nos pênaltis para o Olimpia nesta quinta-feira (22) e foi eliminado nas oitavas da Libertadores. Após empilhar chances de gol, o Colorado teve a oportunidade de abrir o placar num pênalti, mas Edenilson errou e a disputa foi para os pênaltis. Com o 4 a 4 nas penalidades, foi a vez de Thiago Galhardo errar o pênalti decisivo e sacramentar a eliminação colorada.

O primeiro tempo de jogo foi de total domínio colorado. A estratégia paraguaia era clara, jogar retrancado, esperando o Inter no campo defensivo, até ter uma oportunidade de puxar o contra-ataque e matar o jogo a seu favor. Caso contrário, o 0 a 0 levava a decisão para os pênaltis, um resultado considerado heroico pelo que se desenhou a partida.

O Inter terminou os 45 minutos iniciais com 72% de posse de bola, além de 8 chances que poderiam ter aberto o placar no Beira-Rio. Na melhor delas, Taison acertou a bola na trave, aos 22, e teve um gol de cabeça anulado pelo impedimento – o lance foi revisado pelo VAR que confirmou a posição irregular de Thiago Galhardo no início da jogada.

Outros dois que apareceram no Inter foram os atacantes Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Os dois obrigaram o goleiro Aguilar a fazer duas boas defesas em uma cabeçada de Galhardo dentro da área e finalização de Yuri Alberto, os dois lances com cruzamento de Moisés.

Com um Inter dominante, era questão de tempo para o Colorado abrir o placar no segundo tempo.

Os minutos iniciais da etapa complementar foram um espelho do primeiro tempo, com o Inter tomando as ações ofensivas do jogo, mas sem conseguir aproveitar as oportunidades. Com o passar dos minutos, o time colorado começou a sentir o aspecto físico e diminuiu a intensidade do jogo que, até então, seguia empatado, placar que levava a disputa para os pênaltis.

Quando parecia não estar mais encontrando soluções para furar a defesa Paraguaia, Galhardo não encontra Yuri Alberto numa tentativa de cruzamento, a bola sobra para Taison que é derrubado por Salazar dentro da área. Pênalti para o Inter. Na melhor oportunidade colorada, o goleiro Aguilar defende o pênalti cobrado por Edenilson.

Animicamente o jogo virou depois da cobrança desperdiçada. O Inter diminuiu ainda mais seu domínio sobre os paraguaios, enquanto o Olimpia passou a gostar mais da partida e a sair mais para o jogo, diante de um Inter que demonstrou ter sentido a defesa de pênalti de Aguilar.

Se antes era questão de tempo para sair o gol colorado, a metade final do segundo tempo foi de pouca efetividade para os dois times, apesar de certo domínio paraguaio. Sem grandes chances criadas, a partida acabou com o empate sem gols e a decisão do classificado para as oitavas de final de Libertadores foi para os pênaltis.

Nas penalidades, após quatro boas cobranças para cada lado, a disputa seguiu empatada até o 4 a 4. Na quinta e decisiva cobrança, Thiago Galhardo erra a cobrança e deixa o Olimpia com um pé nas quartas de final. No chute decisivo, Derlis González acerta e sacramenta a eliminação colorada.

Eliminado das copas, o restante do 2021 colorado se resume ao Campeonato Brasileiro, onde o Inter faz campanha regular e atualmente ocupa a 13ª posição com 14 pontos. Sem tempo para lamentar a eliminação, o Inter volta a atuar no próximo domingo (25), diante do Athletico-PR, às 18h15min, pela 13ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Inter 0

Daniel, Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson, Taison (Vinicius Mello), Patrick (Maurício) e Thiago Galhardo; Yuri Alberto (Carlos Palacios). Técnico: Diego Aguirre

Olimpia 0

Aguilar; Salazar, Salcedo, Alcaraz (Cáceres) e Ojeda; Ortiz, Orzusa, Ivan Torres, Derlis González; Pitta e Recalde (Alejandro Silva).