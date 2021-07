Com adversários definidos, judô brasileiro estreia nesta sexta-feira (23) nas Olimpíadas

Os adversários dos 13 judocas brasileiros na Olimpíada de Tóquio foram revelados nesta quinta-feira (22), após sorteio das chaves nas 14 categorias em disputa, realizado pela Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês). O Brasil estreia no tatame já nesta sexta-feira (23), às 23h (horário de Brasília), com os pesos ligeiros. Eric Takabatake (60kg/masculino) terá como adversário Soukphaxay Sithisane (Laos) e Gabriela Chibana (48kg/feminino) enfrenta Harriet Bonface (Malawi).

Bronze nas duas últimas edições olímpicas, o peso pesado (acima de 100 kg) Rafael Silva só estreia na segunda rodada e poderá encarar o francês Teddy Riner, bicampeão olímpico e dez vezes campeão mundial, em um duelo semifinal.

Destaque do time feminino do Brasil, a meio-pesado (até 78kg) Mayra Aguiar, bicampeã mundial e também bronze nas duas últimas olimpíadas , só entra no tatame na segunda rodada, assim como a peso pesado Maria Suelen Altheman (acima de 78kg), terceira no último Mundial, que só deverá enfrentar a cubana Idalis Ortiz em uma possível semifinal. As duas brasileiras têm boas chances de disputar medalhas.

Para outros integrantes do time nacional, o sorteio foi ruim. O meio-pesado Rafael Buzacarini (até 100kg) estreia diante do belga Toma Nikiforov, mas poderá encarar na segunda rodada o português Jorge Fonseca, bicampeão mundial.

Outra pedreira ficou para o meio-médio (até 81kg) Eduardo Yudy, que terá como primeiro desafio o israelense Sagi Muki, o melhor do mundo na atualidade. Já a meio-leve (até 52kg) Larissa Pimenta deve passar na estreia pela polonesa Agata Perencor, mas pode ter a japonesa Uta Abe, favorita ao ouro, no duelo seguinte.

As competições de judô vão até o dia 31. Cada dia é reservado para a disputa de uma categoria no masculino e no feminino, com a definição das medalhas. O Brasil obtém pelo menos um pódio em Jogos Olímpicos desde 1984, em Los Angeles. O judô é o esporte que mais vezes levou o Brasil ao pódio (22 ocasiões). As lutas em Tóquio ocorrerão na Arena Nippon Budokan.

Confrontos dos brasileiros do Judô em Tóquio