Fora da Olimpíada, Bruno Soares é operado e detalha drama antes de cirurgia

cirurgia de apendicite, problema que o tirou da disputa dos Jogos Olímpicos. O tenista mineiro Bruno Soares foi submetido a umaO mineiro de 39 anos relatou o drama que passou antes de ser operado e revelou estar decepcionado e frustrado por não poder competir em Tóquio.

Bruno sentiu dores no voo para o Japão e precisou ser operado na capital, desistindo da competição. "Comecei a sentir um incômodo na barriga durante a conexão em Houston. De Houston pra Tóquio foi muito ruim, uma dor absurda. Vomitei duas vezes durante o voo e a dor simplesmente não passava. Quando pousamos no Japão precisávamos passar por todo um protocolo no aeroporto. Essas horas foram muito complicadas, eu estava muito tonto e com muita dor", relatou o atleta.

"Começou a melhorar quando cheguei na Vila Olímpica. Toda a equipe médica estava me esperando e me medicaram na hora. Isso já era tarde da noite da segunda-feira (19). Fui dormir e já estava um pouco melhor no dia seguinte. Aí fizeram uma avaliação geral e teve uma suspeita de apendicite, então fizemos todos os exames e concluímos que era isso mesmo", acrescentou, dando detalhes sobre o problema que o afastou dos Jogos.

Inicialmente, foi feito um tratamento paliativo para ver como o tenista reagiria, mas, no dia seguinte, foi decidido que Bruno teria mesmo que ser operado. "Realmente não tinha escapatória", disse o atual número 13 do ranking de duplas da ATP.

Bruno jogaria ao lado do também mineiro Marcelo Melo em Tóquio. Com a desistência, Melo formará dupla com o gaúcho Marcelo Demoliner. Esta seria a terceira edição de Jogos Olímpicos na carreira de Soares, que alcançou as quartas de final em 2012 e 2016, ambas ao lado de Melo, e sonhava com o ouro inédito. Ele não escondeu a decepção e frustração com a apendicite, que apareceu no "pior momento". "Obviamente é uma grande decepção. Dentro de todos os dias do ano que essa apendicite poderia ter aparecido, ela aconteceu no pior momento. E é uma coisa que a gente tem zero controle", lamentou.

"Se fosse uma lesão, a gente poderia fazer algo e tentar jogar na raça, mas apêndice não tem jeito. Envolve risco de vida se piorar, então realmente não tinha outra decisão além de operar. Estou super triste de não poder competir, mas feliz que tudo ocorreu bem", falou o tenista. Bruno ainda está se recuperando da cirurgia para poder definir os próximos passos e atividades em Tóquio. Ele ficará em repouso ao menos nos próximos dois dias e deve ficar em recuperação entre duas a três semanas. "Vou ficar por aqui uns dias para me recuperar e poder viajar, já que a viagem de volta é longa e cansativa. Daqui a pouco vou ter alta e agora é me recuperar".