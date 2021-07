Diante do Juventude, Inter busca recuperação no Brasileirão

A última vitória foi o 2 a 1 sobre a Chapecoense, no dia 24 de junho, pela 6ª rodada. O Inter enfrenta o Juventude neste domingo (18), às 20h30min, no Beira-Rio, no encerramento da 12ª rodada do Brasileirão. O Colorado não vence a cinco partidas e tenta reverter a situação no clássico com o time de Caxias do Sul e, de quebra, se afastar da zona de rebaixamento.De lá para cá foram três empates e duas derrotas.

As principais baixas coloradas para a partida são o lateral-direito Saravia, com lesão muscular na coxa direita, e o meia Maurício, com entorse no tornozelo esquerdo. Fora do confronto desta quinta-feira, contra o Olimpia, devido a um entorse no tornozelo direito, Taison é dúvida para o jogo e sua condição será reavaliada diariamente. Ainda assim, há a possibilidade de o jogador também ser poupado neste domingo.

Flamengo Embora seja o melhor gaúcho no Brasileirão, com 13 pontos na 13ª colocação, o Ju vem de três jogos sem vencer. Depois de duas vitórias seguidas diante dee Grêmio, o clube da Serra soma duas derrotas e um empate e ainda não venceu fora de casa.

Em 2021, Inter e Juventude já se enfrentaram em três ocasiões pelo Campeonato Gaúcho, incluindo as duas partidas de semifinais da competição. O Inter venceu em duas oportunidades e a única derrota foi o 1 a 0 no jogo de ida das semifinais - na volta, o Colorado goleou por 4 a 1 no Beira-Rio e se classificou para a final.