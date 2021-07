Embalado, Grêmio tenta primeira vitória no Brasileirão

Embalado após vencer a LDU, no Equador, por 1 a 0, pela Sul-Americana Não falta motivação para o Grêmio tentar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (17), às 21h, no Maracanã, o Tricolor encara o Fluminense, precisando desesperadamente dos três pontos para deixar a lanterna., o time de Luiz Felipe Scolari tenta reverter o cenário sombrio no torneio nacional.

oportunidade para Jean Pyerre mostrar que vive um bom momento O confronto com os comandados de Roger Machado será a, deixando para trás aquele jogador displicente, sem competitividade e desacreditado. Ele terá sequência no meio-campo, que não contará com Douglas Costa, liberado para se casar.

Os prováveis retornos são o lateral-direito Rafinha, que tem a concorrência de Vanderson, de boa atuação contra os equatorianos, o zagueiro Geromel e o volante Victor Bobsin. O trio foi poupado no torneio continental. Ausência garantida é Ferreirinha, afastado por quatro semanas com um problema ligamentar no joelho direito.

Uma provável escalação tem Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Bobsin, Alisson, Jean Pyerre e Léo Pereira; Diego Souza. Felipão terá como opção no banco, o meio-campista Pinares. O chileno, que estava servindo à seleção na Copa América e ficou de fora dos últimos jogos com sintomas gripais, está recuperado.

Sem marcar gols há dois meses, Diego Souza começa a ser questionado no elenco gremista. Inclusive, Felipão já falou que aguarda o argentino Churín para ser testado na posição. O jogador, que já foi sondado pelo Bahia, permanecerá em Porto Alegre e tem o perfil que agrada o treinador. Mesmo assim, a direção está no mercado em busca de mais um atacante.