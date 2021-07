Flamengo anuncia Renato Portaluppi como novo técnico

Após a demissão de Rogério Ceni do comando, o Flamengo acertou a chegada de Renato Portaluppi para ser o novo técnico do time carioca. O acordo foi sacramentado neste sábado (10) e ele já inicia os trabalhos na segunda-feira (12). Falta apenas a assinatura do contrato, que terá duração até o final deste ano.

O tempo curto até o jogo de quarta contra o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores, foi preponderante para o acordo entre as partes. Sem muitas opções, o Fla optou por uma escolha mais segura em tempos de crise. Renato chega com o auxiliar Alexandre Mendes.

O casamento não demorou muito para ser consumado e saiu após reunião do treinador com o comando de futebol do Rubro-negro, que sempre viu o ex-gremista como uma alternativa.

Apesar do final feliz, o Flamengo teve de dobrar certa resistência interna ao nome do comandante. Parte desse nariz torcido para o treinador vem desde 2018, quando Landim e companhia venceram o pleito e iniciaram a gestão no Rubro-negro. Na época, o grupo do presidente teve acordo avançado com Renato, mas ele optou pela permanência no Grêmio e o Fla fechou com Abel Braga.

Alguns cardeais da política rubro-negra nunca esqueceram o "não" e guardaram uma ponta de mágoa. A forra destes descontentes veio em outubro do mesmo ano, quando os rubro-negros golearam o Tricolor gaúcho por 5 a 0 e carimbaram o passaporte para a final da Libertadores.

Com Maurício Souza no comando, os rubro-negros encaram no domingo a Chapecoense, às 18h15, no Maracanã, pelo Brasileiro. O time vem de duas derrotas seguidas e busca a reabilitação.