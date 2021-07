Grenal 433: Grêmio e Inter não saem do 0 a 0 e se complicam no Brasileirão

No primeiro Grenal de Felipão e Aguirre após retornarem ao comando técnico dos clubes, Grêmio e Inter não saíram do 0 a 0, neste sábado (10), na Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado nada muda para os times.O Tricolor se mantém na lanterna do campeonato com 3 pontos e o Inter segue na 14ª posição, com 11 pontos.

Os dois times chegaram para o Grenal 433 com novidades. Bruno Cortez, Fernando Henrique e Alisson entraram no time titular gremista, que também contou com o goleiro Gabriel Chapecó no lugar de Brenno – atuando pela seleção olímpica. Pelo lado colorado, Taison e Moisés retornaram após quase um mês fora por lesão.

Num primeiro tempo abaixo do Grêmio, foi o Inter que esteve mais próximo de abrir o placar na Arena. Diante de um Tricolor mais defensivo, o Colorado conseguiu encontrar espaços na defesa adversária e construiu as duas melhores chances de gol nos 45 minutos iniciais. O Grêmio, centralizado nas figuras de Douglas Costa e Ferreira, pouco construiu e não levou perigo à defesa colorada.

Logo aos 3 minutos, Yuri Alberto obrigou Gabriel Chapecó a realizar grande defesa após um chute de fora da área no canto esquerdo do goleiro. Chapecó, inclusive, foi o melhor jogador do Grêmio no primeiro tempo.

No lance que poderia ter resultado na melhor chance gremista, aos 29, Douglas Costa errou o passe que deixaria Ferreira na cara do gol. Mais tarde, aos 35, novamente Chapecó realizou uma grande defesa, dessa vez num chute de Taison, que recebeu livre um passe de Patrick dentro da área.

Na volta do intervalo, os técnicos promoveram uma mudança cada. Taison, voltando de lesão e sem condições de atuar os 90 minutos, e Ferreira, com problema no joelho direito, deram lugar a Gabriel Boschilia e Léo Pereira.

Os primeiros 15 minutos da etapa complementar ficaram marcados pelo equilíbrio. Os dois times passaram a encontrar mais espaços na defesa adversária e o jogo ficou lá e cá, mas sem uma chance clara de gol.

O Inter até esboçou um crescimento na partida depois de duas finalizações defendidas por Chapecó, mas mesmo assim o jogo se manteve com um nível abaixo do esperado de um Grenal e, até o momento, se encaminhava para um empate sem gols.

As substituições dos dois lados não surtiram efeito num Grenal marcado pela pouca construção dos times. A duas melhores oportunidade de gol no segundo tempo também foram do Inter.

Em duas belas defesas de Gabriel Chapecó, o goleiro se consagrou como o melhor jogador da partida ao salvar o Grêmio de sair com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e segurou o empate de 0 a 0 no Grenal 433.

Agora a dupla Grenal deixa o Brasileirão de lado e concentra suas atenções às competições internacionais no meio de semana. Na terça-feira (13), às 19h15, o Grêmio visita a LDU-EQU pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira (15), às 21h30, é a vez do Inter visitar o Olimpia-PAR pela ida das oitavas da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 0

Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin e Douglas Costa (Jean Pyerre); Alisson, Ferreira (Léo Pereira) e Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Inter 0

Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Edenilson (Johnny), Patrick, Taison (Boschilia) e Caio Vidal (Thiago Galhardo); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza