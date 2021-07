Brasileirão: Inter tenta encerrar jejum de vitórias jogando no Beira-Rio

Sport Ceará Atlético-MG Palmeiras O Inter soma 10 pontos em 27 disputados neste Brasileirão. No Beira-Rio, foram apenas 2 pontos conquistados: em quatro jogos, o Colorado empatou com, além de ser derrotado por. O adversário desta quarta-feira (7), às 21h30min, é o São Paulo. O tricolor paulista faz uma campanha pífia, sem nenhuma vitória, e abre a zona de rebaixamento, com 5 pontos.

estreia de Bruno Méndez Para manter a seca de vitórias da equipe do Morumbi, o técnico Diego Aguirre fará algumas mudanças na escalação, além de promover a. Sem poder contar com Víctor Cuesta e Edenilson, suspensos pelo terceiro amarelo, o zagueiro uruguaio, vindo por empréstimo junto ao Corinthians, deve formar a dupla de zaga com Pedro Henrique.

empate em 1 a 1 com o Corinthians. No meio-campo, Johnny pode aparecer entre os titulares. Uma outra opção pode ser Nonato. Quem volta à titularidade é Caio Vidal, que cumpriu suspensão noJá Carlos Palacios fica à disposição de Aguirre, após retornar da seleção chilena. Com isso, o Colorado pode ir a campo com Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Pedro Henrique e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Johnny (Nonato), Caio Vidal, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto.

Quem pode aparecer no Grenal do fim de semana é Taison. O camisa 10 voltou aos treinos na segunda-feira (5), após se recuperar de um problema muscular na coxa direita. Ele não atua desde 17 de junho e deve ficar como opção no banco.

Já Danilo Fernandes não é mais jogador do Inter. O goleiro acertou seu empréstimo para o Bahia até o fim do seu contrato, que encerra em dezembro deste ano. Ao todo, Danilo jogou 117 partidas, sendo 106 nas três primeiras temporadas. Desde 2019, foram apenas 11 jogos.