Para voltar a vencer no Brasileiro, Grêmio opta por solução caseira e 'promove' Thiago Gomes

Nem Felipão, nem Portaluppi. Para tentar sair da lanterna do Campeonato Brasileiro e vencer a primeira partida na competição, a direção do Grêmio apostou numa solução caseira.O oficializado, de forma interina, foi Thiago Gomes. O técnico do time de transição foi consenso entre os jogadores e terá dois testes pesados pela frente. O primeiro será nesta quarta-feira (7), às 19h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Gomes deve ser o comandante também no Grenal do próximo sábado (10), na Arena. Em caso de bons resultados nestes dois jogos, ele pode ser efetivado como técnico para o restante da temporada. E para sair de São Paulo com um resultado positivo, o Tricolor terá mudanças na formação. A principal delas é a entrada do lateral-direito Vanderson avançado no meio-campo. A ideia é de que ele atue aberto pela ponta direita.

Com a escalação de Vanderson, Douglas Costa jogará centralizado, com mais liberdade para criar e tendo que voltar menos para marcar. Com isso, Jean Pyerre retorna ao banco de reservas. Dessa forma, o Tricolor pode ir a campo com Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Matheus Henrique, Vanderson, Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza.

Gomes falou do desafio de comandar o time principal com a missão de vencer e tirar o Tricolor da situação em que se encontra. “É muito importante passar confiança aos jogadores e deixar o ambiente o mais leve possível. Dialogar com os atletas e com o grupo. Se tiver muita pressão em cima de um atleta, o rendimento vai ser menor”, avalia.

Sobre a possibilidade de ser efetivado no cargo, o interino desconversou: “Nós estamos em último colocado. Temos um grupo de atleta extremamente competitivo. Todos nós estamos muito focados em sair desse momento. Vamos em busca dos nossos primeiros três pontos”, disse Gomes.