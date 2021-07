Brasil vence o Peru por 1 a 0 e está na final da Copa América

O Brasil chegou na final da Copa América e vai em busca do 10º título do torneio. Entretanto, a atuação dos comandados de Tite deixou a desejar. Na noite desta segunda-feira (5), a seleção venceu o Peru por 1 a 0 e, agora, aguarda o outro finalista que sai do duelo entre Argentina e Colômbia, que se enfrentam nesta terça-feira (6), às 22h, em Brasília. Após um bom primeiro tempo, o Brasil caiu de rendimento na etapa final e apenas segurou a vantagem do gol marcado por Lucas Paquetá.

Sem contar com Gabriel Jesus, expulso na vitória sobre o Chile, pelas quartas de final, o técnico Tite optou por Everton Cebolinha. Casualmente, o atacante do Benfica foi titular no confronto com os peruanos pela primeira fase, sem muito êxito, sendo substituído no intervalo. O último gol marcado por Cebolinha, na seleção, foi na final da Copa América de 2019, na final contra o próprio Peru.

Com a bola rolando, a superioridade técnica brasileira prevaleceu no primeiro tempo. Logo aos sete minutos, Lucas Paquetá deixou Richarlison cara a cara com Gallese. Ele tirou do goleiro, mas a bola correu demais. Então, ele tocou para trás, até Neymar, mas o camisa 10 chutou para fora. Aos 12, Casemiro arriscou de fora dá área, uma bomba, mas Gallese, atento, defendeu em dois tempos. No minuto seguinte, o goleiro peruano defendeu uma finalização de Cebolinha.

A pressão seguiu e, aos 18, Casemiro acertou mais um belo chute, que Gallese espalmou para o lado. Na sequência da jogada, o goleiro do Peru fez dois milagres no Engenhão. Paquetá cruzou rasteiro e Neymar surgiu, sozinho, na cara de Gallese, que defendeu espetacularmente. No rebote, Richarlison chutou, e Gallese salvou os peruanos.

E depois de tanto insistir, o Brasil conseguiu abrir o marcador, aos 34: após falha na saída de bola do Peru, Neymar recebeu de Richarlison, invadiu a área, se livrou da marcação cerrada e tocou no meio da área para Paquetá, que, de primeira, mandou para o fundo das redes.

Os peruanos voltaram mais agressivos para o segundo tempo. Precisando marcar, aos três minutos, Lapadula recebeu dentro da área brasileira, se livrou de Thiago Silva e bateu forte. Ederson espalmou. Aos seis, os peruanos chegaram mais uma vez, mas Raziel García concluiu para fora. O Brasil seguiu dando espaços e, aos 15, Raziel, mais uma vez, chutou de fora da área, a bola quicou e dificultou a defesa do goleiro brasileiro que, mesmo assim, afastou o perigo.

Mesmo com mais posse de bola, o Brasil praticamente não levou perigo ao gol de Gallese na etapa final. Enquanto isso, os peruanos melhoraram bastante, se esforçaram, mas não conseguiram marcar.

Brasil 1 Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi (Eder Militão); Lucas Paquetá (Douglas Luiz), Casemiro e Fred (Fabinho); Richarlison (Vinícius Jr.), Neymar e Everton Cebolinha (Everton Ribiero). Técnico: Tite.

Peru 0 Gallese; Aldo Corzo (Lora), Santamaría, Christian Ramos (Raziel García), Callens e Trauco (Marcos López); Renato Tapia (Távara), Yotún, Sergio Peña e Cueva (Ormeño); Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca.

Árbitro: Roberto Tobar (CHI).