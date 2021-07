Sem consenso entre Portaluppi e Felipão, Grêmio busca 3ª via para o comando técnico

requer alguém que saiba como as coisas funcionam no Grêmio O momento turbulento de crise técnica e política. Dentro deste cenário, o presidente Romildo Bolzan Júnior e o Conselho de Gestão passaram boa parte desta segunda-feira (5) reunidos para definir o futuro treinador tricolor. Enquanto não se chega a uma conclusão de quem será o novo comandante, o técnico Thiago Gomes, do time sub-21, foi efetivado de forma interina. Ele estará na casamata tricolor no jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (7), pela 10ª rodada do Brasileirão, e no Grenal de sábado (10).

demissão de Tiago Nunes Na noite de domingo (4), após a, que não suportou a derrota para o Atlético-GO por 1 a 0, o nome de Luiz Felipe Scolari era o mais citado nos bastidores da Arena. Sem clube desde que deixou o Cruzeiro, o treinador estava participando de um programa de tevê em São Paulo. Perguntado sobre a possibilidade de voltar a comandar o Grêmio, Felipão revelou que tem uma sondagem de uma seleção sul-americana, o Paraguai, mas deu entender que um convite gremista seria visto com outros olhos.

Nesta segunda-feira, o representante do treinador de 73 anos disse que não havia sido procurado por nenhum representante da direção tricolor e que o Scolari "seria um prazer" retornar ao clube que lhe deu projeção mundial e conquistou tantos títulos. Entretanto, o fato de ninguém ter procurado Felipão pode subentender que ele não seja o escolhido.

A verdade é que não existe uma unanimidade dentro do Conselho de Gestão. Nesta segunda-feira, Renato Portaluppi também voltou à pauta. Após sua saída em abril, quando se chegou ao consenso que ele não tiraria mais nada do elenco, o presidente Bolzan, em conjunto com o próprio treinador, decidiu pelo encerramento da passagem de quase cinco ano de Renato por Porto Alegre. O eterno ídolo gremista segue no Rio de Janeiro e não acertou com nenhum outro clube.

Para fugir da polarização Renato x Felipão, a direção pensa em uma terceira via para assumir o cargo. No entanto, faltam nomes identificados com a instituição e que dariam uma rápida resposta para tirar o Grêmio da lanterna do Brasileiro, unir o clube politicamente, além de controlar um vestiário que mescla jogadores experientes e vitoriosos, com jovens que ainda precisam se afirmar.