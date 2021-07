Após saída de Tiago Nunes, Grêmio busca técnico identificado com o clube

Neste domingo (4), depois de anunciar a saída de Tiago Nunes O Grêmio procura um treinador identificado com o clube., em decorrência dos sete jogos sem vitória e consequente lanterna no Campeonato Brasileiro, a diretoria afirmou que busca um técnico que já tenha passado pelo comando da equipe antes.

O nome de Luiz Felipe Scolari, atualmente desempregado, é o mais cotado nos bastidores no momento e a ideia é fechar com o novo comandante. Segundo a assessoria de imprensa de Felipão, o treinador ainda não havia recebido convite para voltar ao Grêmio até a noite de domingo.

Tiago Nunes foi demitido logo depois da derrota para o Atlético-GO, pelo placar de 1 a 0 em Porto Alegre. O resultado fez o Grêmio chegar a sete partidas sem vitória. "O perfil nós temos. O nome ainda não. Vamos trabalhar nisso talvez hoje (domingo) à noite, mais tardar amanhã de manhã", disse Marcos Herrmann, vice de futebol do Grêmio.

Perguntado especificamente sobre Felipão, o dirigente gremista não descartou. Pelo contrário, indicou interesse. "Temos o perfil, sim. O Felipão sempre é uma possibilidade. Mas não sei se ele tem interesse. O perfil é o que temos aplicado. Queremos uma profunda identificação com o clube. E é isso. Vamos atrás. Não vou entrar em mais detalhes", declarou Herrmann.

Multicampeão pelo Grêmio na década de 1990, Felipão passou pelo clube em 2014 e 2015. Recentemente, o treinador trabalhou no Cruzeiro. Na mesma coletiva, a diretoria elogiou Renato Portaluppi. Depois de cinco anos à frente do time, ele deixou o cargo em abril e está livre no mercado da bola.

"O Renato é um ícone do clube. Temos muito apreço, amizade, mas também não sabemos se ele quer voltar. Não vou discutir nomes, pois temos que fazer um teminha de casa entre nós, conversar, e aí fazer um convite a quem acharmos melhor", afirmou Herrmann.

O Grêmio volta a campo contra o Palmeiras, quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (11), o jogo é diante do Internacional, na Arena do Grêmio.