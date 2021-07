Sem vencer no Brasileirão, Tiago Nunes é demitido no Grêmio

Algo que poderia ter ocorrido após a derrota para o Juventude, na quarta-feira passada, foi confirmado neste domingo (4), depois da derrota para o Atlético-GO por 1 a 0 : o técnico Tiago Nunes foi demitido pelo Grêmio. Após a conquista do Campeonato Gaúcho e uma sequência de oito vitórias no início do trabalho, o treinador perdeu a mão do vestiário, não suportou a pressão e foi desligado pela direção.

O substituto de Renato Portaluppi durou pouco mais de dois meses no cargo. O clube segue amargurando a lanterna do Brasileirão, onde ainda não conseguiu vencer, somando apenas dois pontos. Ao todo, foram 16 jogos com Tiago Nunes, com oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Além destas partidas, houve outros quatro compromissos que o time foi treinado por auxiliares.

Após o anúncio do desligamento do técnico pelo vice de futebol, Marcos Herman, Tiago Nunes se despediu do clube, agradecendo pontualmente alguns nomes e desejou sorte ao Tricolor: “Venho agradecer aos atletas ao empenho, lealdade e ao torcedor pelo acolhimento”, disse. Sobre o novo comandante, Hermann disse que a direção não tem pressa e preferiu não citar nomes. “Temos o perfil, mas o nome ainda não. Vamos trabalhar nisso ainda hoje, mais tardar amanhã”, avisou.