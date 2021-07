Grêmio perde para o Atlético-GO e Tiago Nunes é demitido

Sete partidas sem vitórias, quatro delas na Arena. Neste Campeonato Brasileiro são apenas 9,5% de aproveitamento. Neste domingo (4), o Grêmio foi derrotado pelo Atlético-GO por 1 a 0, em casa, pela 9ª rodada, se mantendo na lanterna da competição. Após a partida, a direção confirmou a demissão de Tiago Nunes, colocando ainda mais pressão na semana gremista, que tem Palmeiras, quarta-feira, em São Paulo. E, no próximo sábado, Grenal, na Arena.

A necessidade da vitória fez com que o Grêmio entrasse ligado desde o primeiro instante de bola rolando. A novidade na escalação gremista foi a presença de Jean Pyerre entre os titulares. Com isso, Matheus Henrique e Bobsin formaram a primeira linha do meio-campo. Com boa movimentação, a primeira chegada dos donos da casa saiu aos dez minutos: após cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Geromel, que bateu de primeira. Fernando Miguel se esticou todo para fazer grande defesa.

O Tricolor seguiu arriscando alguns chutes de longa distância com Bobsin, todos sem sucesso e o time foi perdendo a intensidade. À medida que a equipe de Tiago Nunes se lançava ao ataque, alguns espaços se abriam para o Dragão. Aos 36, Lucão recebeu cruzamento e, livre, cabeceou forte. Brenno, no reflexo, fez um milagre na Arena. Com o passar do tempo, o Grêmio começou a dar alguns sinais de intranquilidade.

O segundo tempo iniciou com a promessa de um Grêmio empenhado. Com menos de um minuto, a defesa do Atlético-GO se atrapalhou, Jean Pyerre surgiu entre os zagueiros, mas Fernando Miguel saiu para salvar. E mesmo com bom toque de bola, os donos da casa foram surpreendidos por uma ótima jogada dos goianos. Aos nove minutos, Dudu deu um lindo drible de corpo em Diogo Barbosa e cruzou rasteiro e Lucão surgiu para empurrar para o fundo das redes.

Aos 15, o Dragão quase ampliou: Arthur Gomes recebeu na área e bateu. Brenno espalmou, evitando o segundo dos goianos. Aos 23, o Grêmio chegou com perigo: Diego Souza dominou na área e finalizou rasteiro no cantinho. Fernando Miguel caiu e segurou firme.

Desencontrado, nervoso e sem forças para reagir, as mudanças feitas por Tiago Nunes em nada modificaram o rumo das coisas. Os minutos finais foram de um abafa gremista desordenado, sem resultado nenhum.

Grêmio 0 Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Léo Chú); Victor Bobsin (Darlan), Matheus Henrique (Ricardinho), Douglas Costa, Jean Pyerre e Ferreira (Alisson); Diego Souza. Técnico: Tiago Nunes.

Atlético-GO 1 Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Igor; Marlon Freitas, Willian Maranhão, André Luís (Arnaldo), Baralhas e Arthur Gomes (Pablo Diego); Lucão (Zé Roberto). Técnico: Eudardo Barroca.

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA).