Tite adota mistério sobre o substituto de Gabriel Jesus para encarar o Peru

Bem ao seu estilo, o técnico Tite resolveu adotar o clima de mistério na escalação da seleção brasileira para a partida contra o Peru, nesta segunda-feira (5), no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pelas semifinais da Copa América. Sendo assim, ele avisou neste domingo (4) que levará a dúvida sobre o substituto de Gabriel Jesus, expulso contra o Chile, até momentos antes do jogo.