Grêmio é derrotado pelo Juventude por 2 a 0 e segue na lanterna do Brasileirão

A pior arrancada na era dos tempos corridos e apenas 11% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Os números preocupam e a atuação dentro de campo confirma. O Grêmio ainda não venceu na competição e amarga a lanterna, com apenas dois pontos em 18 disputados. Nesta quarta-feira (30), o Tricolor subiu a Serra e foi derrotado pelo Juventude por 2 a 0, pela 8ª rodada. Por outro lado, a equipe jaconera ocupa a sexta colocação, com 12 pontos.

O Grêmio até começou a partida pressionando o Juventude e buscando abrir o marcador. Nos primeiros dez minutos, Douglas Costa arriscou três chutes a gol, todos defendidos com facilidade por Marcelo Carné. Com o passar do tempo, os donos da casa começaram a controlar a partida e chegar ao ataque. Aos 13, Matheus Peixoto finalizou e Gabriel Chapecó caiu para fazer a defesa.

Aos 20, o time de Caxias do Sul criou mais uma chance de marcar: Elton acionou Paulinho, que cortou da esquerda para o meio e encontrou Wescley no meio. O camisa 10 dominou e bateu bem. O goleiro tricolor se esticou todo e espalmou para escanteio. Na cobrança de escanteio, Victor Mendes subiu mais alto e cabeceou com perigo.

E de tanto insistir, aos 27, o Juventude chegou ao gol. A defesa gremista rebateu duas vezes após duas investidas, sem conseguir afastar o perigo. Em uma delas, Paulinho Boia pegou a sobra e acertou um belo chute no ângulo. Três minutos depois, quase o segundo: o Ju entrou trocando passes dentro da área do Grêmio e Paulinho Boia rolou para Castilho, que desviou e a bola passou raspando a trave.

O Grêmio até esboçou uma pressão, mas desorganizado e sem criatividade não conseguiu chegar com perigo ao gol de Carné. Aos 41, Ferreira tocou para Douglas Costa na direita. O camisa 10 avançou, ajeitou para a perna esquerda e bateu forte. Carné segurou firme no centro do gol.

No intervalo, o técnico Tiago Nunes sacou Darlan e Diego Souza, colocando Jean Pyerre e Ricardinho em campo. E, no segundo minutos de bola rolando, Ferreira cruzou da esquerda, Douglas Costa ajeitou de letra dentro da área e Matheus Henrique acabou desarmado por Carné. A resposta jaconera foi imediata: Paulinho Boia arriscou de fora da área e Chapecó espalmou para fora da área.

O time da Capital quase chegou ao empate aos 13, mas o zagueiro Vitor Mendes cortou a finalização de Ricardinho. Três minutos depois, Castilho cobrou falta na área e Matheus Peixoto desviou de cabeça, quase marcando o segundo da equipe da Serra.

Sem forças e desorganizado, o Grêmio sofreu o segundo gol, aos 37: Paulo Miranda recuou sem olhar para trás e a bola ficou com Matheus Peixoto. O camisa 9 chegou antes de Chapecó e toca para fundo das redes, decretando a quarta derrota tricolor no Brasileirão.

Juventude 2 Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus (Marcos Vinicios), Elton (Fernando Pacheco), Castilho, Wescley (Cleberson) e Paulinho Bóia (Chico); Matheus Peixoto (Didi). Técnico: Marquinhos Santos.

Grêmio 0 Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Paulo Miranda e Diogo Barbosa (Léo Pereira); Victor Bobsin, Matheus Henrique (Luiz Fernando), Darlan (Jean Pyerre), Douglas Costa, e Ferreira; Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).