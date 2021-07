Inter perde para o Palmeiras e chega ao 7º jogo sem vencer no Beira-Rio

Nesta quarta-feira (30), o Inter saiu atrás do placar, buscou o empate, ficou com um homem a mais em boa parte da etapa final, mas acabou sofrendo mais um gol e acabou perdendo para o Palmeiras por 2 a 1. A derrota pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou o sétimo jogo sem vitória em casa. A reestreia de Diego Aguirre no Beira-Rio não foi da forma esperada.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, mas com pouca emoção na noite fria de Porto Alegre. Os paulistas chegaram com perigo logo aos quatro minutos: Marcos Rocha recebeu de Scarpa dentro da área e cruzou rasteiro. Johnny rebateu errado, Breno Lopes roubou a bola e chutou cruzado, assustando Daniel. Cinco minutos depois, após cobrança de escanteio, Raphael Veiga chutou de primeira e Deyverson, bem posicionado, surgiu na área para empurrar para o fundo das redes.

Depois de sofrer o revés tão cedo, o Inter tentou entender o esquema armado por Abel Ferreira e chegar mais perto do gol dos paulistas. Mesmo sentindo a falta de um homem de articulação para ligar o meio-campo ao ataque, a equipe de Diego Aguirre aos poucos foi chegando à frente. Aos 13, Caio Vidal recebeu cruzamento e desviou de cabeça para o meio da área. Jailson se antecipou e fez a defesa.

Aos 24, Yuri Alberto dominou na área, girou bonito e bateu firme para boa defesa do goleiro palmeirense. Já aos 34, Caio Vidal ganhou de Renan e cruzou. Após um desvio, a bola sobrou para Edenilson cabecear para o gol. Jailson, mais uma vez, defendeu. Dois minutos depois, em contra-ataque, Breno Lopes saiu na cara de Daniel e marcou. Mas o assistente anulou, marcando impedimento.

A segunda etapa seguiu a mesma levada do primeiro tempo. O Palmeiras mais preocupado em se defender, enquanto o Inter tentava romper a linha defensiva dos visitantes. A primeira chegada mais efetiva foi colorada. Aos dez minutos, Edenilson deu ótimo passe para Yuri Alberto, que tocou na saída de Jailson. A bola cruzou a pequena área e saiu pela linha de fundo.

A resposta palmeirense veio no minuto seguinte. Na bola parada, após cobrança de falta, Kuscevic subiu sozinho e cabeceou para fora. Aos 13, a zaga colorada cochilou, Zé Rafael avançou pela esquerda e encontrou Raphael Veiga livre na grande área. O meia chutou de primeira e Daniel fez ótima defesa.

No jogo de lá e cá. No minuto seguinte, Caio Vidal recebeu lançamento dentro da área e foi empurrado pelo zagueiro Kuscevic, mas o juiz nada marcou. Chamado pelo VAR, o árbitro foi rever o lance e deu a penalidade e ainda expulsou o jogador do Palmeiras. Na cobrança, após cinco minutos de jogo parado, Edenilson deixou tudo igual no Beira-Rio.

Mesmo com a superioridade numérica, o Inter foi tímido ao ataque, sofreu dois contra-ataques, sendo salvo pelo goleiro Daniel, e quase chegou ao gol da virada aos 41: Cuesta cruzou na área e Yuri Alberto cabeceou em cima de Jailson.

Sem marcar, aos 43, com um homem a mais, o Inter conseguiu sofrer o segundo gol. Em contra-ataque, Danilo Barbosa cruzou da direita e Danilo surgiu na área para bater desengonçado, encobrindo Daniel, dando números finais ao confronto.

Inter 1 Daniel; Saravia (Vinícius Mello), Pedro Henrique e Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado (Boschilia), Johnny, Edenilson e Patrick; Caio Vidal e Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Palmeiras 2 Jaílson; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Luan, Kuscevic e Renan; Danilo, Zé Rafael (Felipe Melo), Gustavo Scarpa (Danilo Barbosa), Raphael Veiga (Patrick de Paula) e Breno Lopes (Victor Luis); Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).