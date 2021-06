Brasileirão: Contra o Palmeiras, Inter busca a 2ª vitória sob a liderança de Aguirre

quatro mudanças em relação ao time que empatou com o América-MG. Buscando manter a reabilitação sob o comando de Diego Aguirre, o Inter recebe nesta quarta-feira (30), às 19h, o Palmeiras, no Beira-Rio, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem perder com o técnico uruguaio, o Colorado deve terO Inter ocupa a 13ª colocação, com nove pontos.

O goleiro Daniel, que não conseguiu terminar a partida em Belo Horizonte, após receber uma bolada no rosto, deve seguir no time. Caso não tenha condições, Marcelo Lomba volta ao gol. Na zaga, Lucas Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ser substituído por Pedro Henrique.

Já no meio-campo, Edenilson, que foi preservado e entrou apenas na etapa final diante do América-MG, retorna ao time titular. O mesmo ocorre com o atacante Yuri Alberto. Quem também volta à equipe é Caio Vidal. Expulso na confusão nos minutos finais da vitória sobre a Chapecoense, pela 6ª rodada, o atacante de lado, bastante elogiado por Aguirre, iniciará a partida entre os titulares.

O lateral-esquerdo Paulo Victor, apresentado na sexta-feira (25) Com isso, uma provável escalação tem Daniel (Lomba); Saravia, Pedro Henrique, Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Edenílson, Mauricio, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto. Os últimos dois reforços do elenco ainda não ficam à disposição., e o zagueiro Bruno Mendéz, que nem foi oficializado pelo clube, sequer tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Do lado paulista, o Palmeiras do técnico português Abel Ferreira ainda busca uma sequência de bons resultados, após algumas oscilações na competição. Sem contar com o goleiro Weverton, que está com a seleção brasileira na Copa América, Jailson será o substituto. O Verdão deve ir a campo com Jailson; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo (Danilo Barbosa), Danilo e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano.