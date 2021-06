Bruno Méndez surge como opção para os erros na bola aérea do Inter

Devido ao resultado adverso, ao pouco futebol apresentado e à ida de Edenilson para o gol nos minutos finais, oficou de bom tamanho na segunda partida de Diego Aguirre no comando do Inter, no domingo (27). No entanto, o gol sofrido na bola aérea reforça a deficiência do setor defensivo neste tipo de lance. A apatia de Víctor Cuesta no lance, que ficou cravado no chão, mostra que algo está errado.