Clubes de futebol se manifestam no Dia do Orgulho LGBTQIA+

O dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta segunda-feira (28), foi lembrado por vários dos principais clubes de futebol do Brasil. O posicionamento a favor da causa foi expressado de diversas formas pelos times. Nas redes sociais, perfis de clubes mudaram suas fotos e também fizeram publicações em homenagem à data.

O Internacional alterou a bandeirinha de escanteio para as cores da bandeira LGBT+ e relembrou em um vídeo no Instagram outros clubes que já haviam feito homenagens em anos anteriores. Em nota, o clube reafirmou o compromisso com o combate ao preconceito e em defesa de maior visibilidade ao tema dentro do futebol.

Já o Grêmio postou em suas redes sociais um texto sobre a importância de respeitar e entender as diferenças. "Isso é que faz a grandeza e a beleza da nossa torcida", afirma.

Mosaico em São Januário em apoio ao movimento contra a homofobia.

Na série B, o Vasco da Gama disputou a partida contra o time catarinense Brusque com uma camisa especial que substituía a faixa preta tradicional por uma faixa colorida. Na arquibancada, havia um mosaico que estampava a palavra “respeito”, acompanhado pela bandeira símbolo da causa LGBT+. Em um dos gols da vitória de 2 a 1, o atacante argentino Germán Cano marcou um gol e comemorou erguendo a bandeira LGBT+ com seus companheiros. O Vasco anunciou ainda que venderia o uniforme usado na vitória de domingo, e o modelo de R$ 239,90 na versão feminina e R$ 269,90 na masculina esgotou em apenas uma hora.

Outros clubes também decidiram levar a homenagem para o campo. O Fluminense personalizou seu uniforme para colocar as cores da bandeira LGBT+ nos números dos jogadores. O clube também decidiu leiloar as camisas a favor da causa, em outra parceria com a plataforma Play For a Cause.

Com uma iniciativa semelhante, o Flamengo entrou em campo no domingo (27) com seu uniforme fazendo uma homenagem ao dia do Orgulho LGBTQIA+. Além disso, o clube carioca anunciou que também leiloaria as camisas usadas pelos atletas pela plataforma Play For a Cause, revertendo a renda para instituições que trabalham com acolhimento e garantia de direitos LGBTQIA+: Casa Nem, do Rio de Janeiro, e Manifesta LGBT, de Manaus.

Outros clubes como Chapecoense, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Bahia, Sport, Juventude, América Mineiro e Bragantino fizeram posts em suas redes sociais lembrando a data.

O dia do Orgulho LGBTQIA+ é lembrado após uma revolta popular no bar Stonewall Inn em Nova York, nos Estados Unidos, em 28 de junho de 1969, e é considerado o marco do movimento de liberação gay, além do momento em que o ativismo pelos direitos LGBTQIA+ ganha o debate público e as ruas.