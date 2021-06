Inter sai atrás, mas busca o empate diante do América-MG no Brasileirão

O Inter foi até Minas Gerais enfrentar o América, neste domingo (27), e saiu com o empate de 1 a 1 na partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube chegou aos 9 pontos e permaneceu na 13ª posição.

Em sua segunda partida no retorno ao comando técnico do Inter, Diego Aguirre seguiu realizando testes no time titular e promoveu as entradas de Johnny, Lucas Ramos e Thiago Galhardo, além de Saravia, titular incontestável que estava fora por conta da Covid-19. Na lateral-esquerda, Heitor seguiu no lugar de Moisés, lesionado.

Com os 45 minutos iniciais sem muita criatividade de ambos os times, foi o América quem abriu o placar, aos 33. O atacante Ribamar subiu mais que a zaga do Inter e marcou de cabeça após cruzamento do meia Juninho. O gol sofrido voltou a expor um problema recorrente na bola área da defesa colorada. Quatro minutos antes, o coelho quase tinha aberto o placar com Rodolfo, mas o atacante desperdiçou uma bola que sobrou dentro da área e chutou para fora.

Apesar da maior posse de bola durante todo o primeiro tempo, o Inter não conseguiu transformá-la em chances de gol e não levou perigo aos mineiros, principalmente depois do primeiro gol adversário, quando o América passou a buscar mais o ataque. A melhor oportunidade colorada veio aos 4 minutos: Johnny, livre na marca do pênalti, dominou um passe de Lucas Ramos e chutou para fora, no canto direito do goleiro Matheus Cavichioli.

Atrás do placar, o Inter voltou do intervalo com três mudanças para o segundo tempo. Pedro Henrique, Edenilson e Yuri Alberto entraram no lugar de Lucas Ribeiro, Johnny e Lucas Ramos, respectivamente. No entanto, quem quase chegou ao gol foi o América em duas oportunidades. Aos 5 minutos, Ribamar recebeu outro passe de Juninho e, cara a cara com Daniel, chutou em cima do goleiro colorado. Mais tarde, aos 13, novamente com Ribamar, o América teve seu gol anulado pelo VAR – no início do lance, o lateral Alan Ruschel havia dominado a bola com o braço.

O Inter reagiu logo em seguida, num ataque pelo lado esquerdo, que resultou numa finalização para fora de Thiago Galhardo, aos 13 minutos. O atacante recebeu livre, próximo à marca do pênalti, mas isolou.

O gol colorado saiu num momento em que o Inter parecia não estar encontrando espaços na defesa mineira. Num lance coletivo, no qual a bola foi rapidamente tabelada por quatro jogadores, Rodrigo Dourado recebeu livre dentro da área e acertou o ângulo esquerdo de Matheus Cavichioli. O gol do volante foi validado após checagem no VAR pelo árbitro da partida.

Apesar da reação colorada, foi o América que seguiu empilhando chances de gol e obrigou o goleiro Daniel a trabalhar em duas oportunidades com o atacante Kawê.

Os cinco minutos finais foram de tensão para o Inter. O goleiro levou a pior numa dividida com Kawê, recebeu atendimento médico, mas teve de deixar o gramado. Com as cinco substituições já utilizadas, Edenilson precisou assumir o gol colorado e o time ficou com um a menos em campo. Ainda assim, os donos da casa não souberam aproveitar a chance e a partida acabou no 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1

Matheus CAvichioli; Eduardo, Eduardo Baurermann, Anderson e Alan Ruschel; Zé Ricardo (Sabino), Juninho Valoura e Felipe Azevedo (Kawê); Marcelo Toscano (Bruno Nazário), Rodolfo José (Carlos Alberto) e Ribamar. Técnico: Vagner Mancini.

INTER 1

Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro (Pedro Henrique), Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Johnny (Edenilson), Patrick (Léo Borges), Lucas Ramos (Yuri Alberto) e Maurício; Thiago Galhardo (Vinicius Mello). Técnico: Diego Aguirre.