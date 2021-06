Pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Fortaleza perdem pênaltis e empatam sem gols na Arena

Grêmio e Fortaleza tiveram chances iguais, mas não conseguiram marcar nenhum gol neste domingo (27), em Porto Alegre. O placar de 0 a 0 em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro mantém o time gaúcho na lanterna e sem nenhuma vitória no Brasileirão. O confronto na Arena do Grêmio teve expulsão, dois pênaltis (um para cada lado) e duas defesas dos goleiros.

Yago Pikachu cobrou o pênalti defendido por Gabriel Chapecó, do Grêmio. E o lateral direito desperdiçou rebote. Diego Souza foi quem chutou a penalidade defendida por Felipe Alves.

Kannemann recebeu cartão vermelho na jogada que terminou no primeiro pênalti da noite. No lance a favor do Fortaleza, o VAR chamou para revisar a cor do cartão. Na penalidade para o Grêmio, o árbitro de vídeo comunicou que não houve impedimento na origem da jogada que culminou com toque de mão de Osvaldo.

Com o placar, o Grêmio chega a dois pontos em cinco partidas. O Fortaleza acumula 12. O Grêmio volta a campo contra o Juventude, e o Fortaleza recebe a Chapecoense. Os dois jogos serão na quarta-feira (30).

O início de jogo do Grêmio foi de intensidade, volume e relativo controle. Mas com 20 minutos, Thiago Santos sentiu lesão muscular e saiu para a entrada de Lucas Silva. A troca abriu um novo período dentro do jogo, no qual os dois times tiveram muito espaço para transição. O duelo aberto, no entanto, não rendeu tantas chances claras.

A presença de Douglas Costa deu drible e velocidade ao Grêmio. Como consequência, o time praticamente só atacou pelo lado do campo onde esteve o camisa 10. A parceria com Rafinha, no entanto, não deu tanta dinâmica. As melhores chances por ali foram na base da individualidade do meia-atacante.

Já pelo Fortaleza, Ronald, Éderson e Romarinho tiveram mais espaço no decorrer do primeiro tempo, mas durante todo o jogo a ideia do clube foi explorar as costas do meio-campo gremista. Deu certo em vários momentos. No ataque, Robson incomodou a defesa do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0

Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Lucas Silva), Matheus Henrique (Paulo Miranda), Victor Bobsin, Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza Técnico: Tiago Nunes.

FORTALEZA 0

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Picachu, Éderson, Ronald (Felipe), Lucas Crispim; Romarinho (Osvaldo); Robson e David Técnico: Juan Pablo Vojvoda.