Em jogo equilibrado, Brasil vence a Colômbia nos acréscimos

Deivison Ávila

Finalmente, o Brasil encontrou uma equipe que demonstrou dificuldade para o time de Tite impor seu futebol. Nesta quarta-feira (23), a seleção enfrentou a Colômbia, pela 4ª rodada da Copa América, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e conseguiu uma vitória com um gol aos 54 minutos da etapa final. O 2 a 1 confirmou a primeira colocação no Grupo B, que ainda tem o Equador, domingo, como adversário para fechar a fase de grupos.