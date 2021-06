Com Gabriel Chapecó no gol, Grêmio busca primeiros pontos no Brasileiro diante do Santos

A ideia é de que o Grêmio tenha mudanças para ir em busca de seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Após perder os três jogos que disputou - ainda tem duas partidas atrasadas -, o técnico Tiago Nunes deve rever algumas convicções e mandar uma formação com novidades para enfrentar o Santos, nesta quinta-feira (24), às 21h30min, na Arena.

Adriel também estava cotado A primeira mudança será no gol. Após muita contestação e críticas a Paulo Victor, Tiago optou por Gabriel Chapecó, já que o titular Brenno se recupera da Covid-19., mas a tendência é de que Chapecó assuma o gol. As outras mudanças estão no meio-campo.

Com o esquema com três volantes, a opção para atuar ao lado de Matheus Henrique e Thiago Santos foi o jovem Victor Bobsin. Conhecido por boas atuações nas seleções de base do Brasil, o meia de 21 anos deve ter sua primeira chance como titular sob o comando de Tiago Nunes. Ao que tudo indica, ele venceu a competição interna com Jean Pyerre e Jhonata Robert.

Mais na frente, Luiz Fernando vai para o banco de reservas e Léo Chú pode iniciar a partida diante do Peixe. Com isso, o Grêmio será escalado com Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique, Victor Bobsin, Ferreira e Léo Chu; Diego Souza.

Na entrevista coletiva desta quarta-feira (23), ele respondeu aos questionamentos sobre o mau momento do time Mesmo há pouco tempo no clube, o lateral-direito Rafinha carrega uma grande liderança junto ao elenco., que ainda não venceu no Brasileirão. Sem querer justificar a baixa de rendimento, Rafinha falou do surto de Covid-19 no vestiário gremista.

"Eu não queria falar sobre isso, até porque as pessoas podem interpretar como desculpa e, com quase 20 anos de carreira, não gosto disso. Mas é difícil você perder cinco jogadores por três semanas e quando eles voltam, perde o treinador e a comissão técnica por mais duas semanas, fica difícil. É claro que nós não voltamos com a mesma força, a gente sente", disse.