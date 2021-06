Cristiano Ronaldo iguala recorde de gols por seleções e classifica Portugal na Euro

Atual campeão europeu, Portugal confirmou nesta quarta-feira (23) sua classificação às oitavas de final da Eurocopa com o empate em 2 a 2 diante da França, em Budapeste. A seleção portuguesa agora enfrenta a Bélgica, no domingo (27).

Com os dois gols de pênalti que anotou, Cristiano Ronaldo chegou a 109 com a camisa da equipe portuguesa e igualou o recorde do iraniano Ali Daei como maior artilheiro de seleções do futebol mundial. Aos 36 anos, o atacante da Juventus (ITA) também é o goleador desta edição da Euro, com cinco bolas na rede.

Karim Benzema, que não marcava pela França desde 2015, fez os dois gols dos atuais campeões do mundo e classificou o time comandado por Didier Deschamps às oitavas de final. Líderes do Grupo F, os franceses enfrentam a Suíça. Em 2014, as duas seleções se encontraram na fase de grupos da Copa do Mundo, e o time, que já era comandado por Deschamps, goleou os suíços por 5 a 2. Benzema marcou um dos gols daquela goleada.

Confira os duelos das oitavas de final da Eurocopa

Sábado (26 de junho)

13h - País de Gales x Dinamarca

16h - Itália x Áustria

Domingo (27 de junho)

13h - Holanda x República Tcheca

16h - Bélgica x Portugal

Segunda-feira (28 de junho)

13h - Croácia x Espanha

16h - Suíça x França

Terça-feira (29 de junho)

13h - Inglaterra x Alemanha

16h - Suécia x Ucrânia