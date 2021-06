Brasileirão: Aguirre faz sua reestreia na casamata do Inter nesta quinta-feira

a missão da atual comissão técnica é resgatar a identidade colorada e retomar a sequência de vitórias. A segunda passagem de Diego Aguirre como técnico do Inter começa nesta quinta-feira (24), às 19h, diante da Chapecoense, na Arena Condá. Como o próprio treinador uruguaio disse em sua apresentação,A esperança do torcedor é a volta de um time mais competitivo em relação ao que vinha atuando sob o comando de Miguel Ángel Ramírez.

empatou com o Ceará em 1 a 1, domingo (20), no Beira-Rio. A primeira formação de Aguirre não deve trazer muitas mudanças comparada à equipe queMesmo com os retornos de Marcelo Lomba e Saravia, após testarem negativo para Covid-19, eles seguem de fora devido ao afastamento dos treinos por 10 dias. Com isso, o goleiro Daniel e o lateral-direito Heitor permanecem entre os titulares.

Na lateral-esquerda, Moisés, com uma lesão muscular na coxa esquerda, segue de fora por três semanas, e Léo Borges será mantido na equipe. As únicas dúvidas são no meio-campo. Na última partida, Osmar Loss escalou Lindoso e Lucas Ramos. Com Aguirre, Rodrigo Dourado e Johnny entram na briga como primeiro volante. Mais à frente, Maurício e Caio Vidal são opções para a vaga do jovem meio-campista.

Uma possível escalação colorada tem Daniel; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Léo Borges; Dourado (Johnny ou Lindoso), Mauricio (Caio Vidal), Edenilson e Patrick; Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Não está fora de cogitação uma mudança no ataque, já que Yuri Alberto e Galhardo não vivem bons momentos.