Com carência no setor defensivo, direção do Inter está em busca de reforços

o técnico Diego Aguirre Nesta terça-feira (22),comandou o primeiro treino no Inter. A estreia deve ocorrer nesta quinta-feira (24), às 19h, diante da Chapecoense, no Oeste catarinense, pelo Brasileiro. No entanto, a presença do uruguaio à beira do campo depende da oficialização de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Enquanto isso, a direção vai em busca de reforços. Com uma carência técnica no setor defensivo, o Colorado chegou a um acordo com o Corinthians, que cederá o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, 21 anos, por empréstimo por um ano. No entanto, o clube paulista não estipulou um valor para venda após esse período.