Brasileirão: Adriel pode ser a novidade na partida do Grêmio contra o Santos

derrota para o Sport Com dois jogos suspensos Mesmo que o técnico Tiago Nunes tenha defendido o experiente Paulo Victor, afirmando que o goleiro não falhou na, na semana passada, a tendência é de que o gol gremista seja do jovem Adriel. Precisando pontuar, o Grêmio recebe nesta quinta-feira (24), às 21h, o Santos, na Arena, pela 6ª rodada do Brasileirão., o Tricolor ocupa a lanterna da competição.

Nesta terça-feira (22), Tiago Nunes comandou mais um treino, visando a partida com o Peixe, que vem de vitória sobre o São Paulo, no clássico San-São. Além da dúvida do goleiro, estão á em aberto outros dois setores. No meio-campo, após realizar alguns testes, Bobsin e Jean Pyerre disputam uma vaga ao lado de Thiago Santos e Matheus Henrique. Mais à frente, Luiz Fernando, Léo Chú e Jhonata Robert também brigam pela titularidade.

Uma possível escalação tem Adriel (Paulo Victor); Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique e Bobsin (Jean Pyerre), Luiz Fernando (Chú ou Robert) e Ferreira; Diego Souza.