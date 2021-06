Inter negocia retorno do zagueiro Sidnei, diz jornal espanhol

O Inter segue na busca de reforços para o seu setor defensivo e o zagueiro Sidnei pode ser um dos alvos da diretoria colorada. Segundo informações do Diário AS, da Espanha, o defensor de 31 anos, atualmente no Real Betis, já está negociando com o clube seu retorno depois de 13 anos na Europa.

Sidnei é formado nas categorias de base do Inter e foi vendido ao Benfica, de Portugal, em 2008, aos 19 anos. Desde 2018 no Betis, uma possível volta do zagueiro ganhou força depois de ser anunciado que o jogador não estaria mais nos planos do atual técnico do clube espanhol, Manuel Pellegrini. Na temporada passada, ele atuou em apenas 15 partidas.

Para jogar no Inter, Sidnei terá que rescindir o seu contrato com o Betis, que vai até junho de 2022. O veículo espanhol destaca, ainda, que o zagueiro também recebeu ofertas de outros clubes da Espanha.

Em pouco menos de dois anos no Colorado, o zagueiro esteve no elenco que conquistou a Recopa Sul-Americana de 2007 e o Campeonato Gaúcho do ano seguinte. Ainda em 2008, foi negociado junto ao Benfica. Antes de chegar ao Betis, em 2018, ele ainda atuou pelo Besiktas-TUR e por Espanyol e Deportivo La Coruña, ambos da Espanha.