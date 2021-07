Cristiano Ronaldo é disputado por Manchester United e PSG, aponta imprensa da Europa

foi eliminado pela Bélgica Apesar de sua histórica participação na Eurocopa 2020, como ter se isolado na artilharia da competição com 11 gols e ter igualado o recorde de maior artilheiro (109) por seleções no futebol mundial, Cristiano Ronaldo não conseguiu manter Portugal na disputa pelo bicampeonato e. Agora o foco do jogador de 36 anos é o seu futuro clube, tendo em vista que a permanência de CR7 na Juventus segue indefinida para a próxima temporada.

mesmo que o clube já tenha garantido que o atacante fica. O português tem contrato até junho de 2022 com o clube italiano, mas uma possível saída, ainda nesta janela de transferências da Europa - que vai até fim de agosto -, não está descartada,De acordo com a imprensa italiana, a Juventus deve passar por uma reformulação na atual janela e Cristiano Ronaldo seria um dos jogadores que o time estaria disposto a negociar por um valor entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 150 e R$ 180 milhões).

Manchester United e PSG surgem como favoritos

Entre os possíveis destinos do cinco vezes melhor do mundo da Fifa, o seu antigo clube, Manchester United, é o que mais tem se movimentado para contar com ele na próxima temporada. Segundo o Gazzetta dello Sport, os Red Devils estariam dispostos a envolver o francês Paul Pogba na negociação – ele atuou na Juventus entre 2012 e 2016. Além disso, os ingleses pretendem oferecer um salário de 17 milhões de libras (cerca de R$ 121,6 milhões) por temporada ao jogador.

No entanto, informações do jornal italiano apontam uma preferência de Cristiano Ronaldo ao Paris Saint-Germain. Os franceses ainda não fizeram uma proposta oficial pelo atleta. Ao que tudo indica, o PSG aguarda uma definição quanto ao futuro de seu astro Kylian Mbappé. Porém, o Jornal As, da Espanha, afirma que as conversas entre o português e o clube francês já iniciaram e o atacante argentino Mauro Icardi, do PSG, poderia ser envolvido nas negociações.

Sporting e Real Madrid ficaram distantes

Outra possível opção de Cristiano Ronaldo seria retornar a Portugal para defender as cores do Sporting, clube onde começou sua carreira. As especulações aumentaram quando o jornalista italiano Claudio Raimondi, da emissora Sport Mediaset, afirmou que o português pretendia cumprir seu contrato até 2022 com a Juventus e depois retornar ao Sporting.

Na temporada passada, o clube voltou a conquistar o Campeonato Português após 19 anos. Ainda assim, um retorno a Portugal foi descartado pelo próprio empresário do jogador, Jorge Mendes, em entrevista ao jornal português Record, em maio.

Apesar disso, o torcedor do Sporting pode se manter esperançoso a respeito de um possível retorno do craque ao clube, mas isso aconteceria num futuro onde o jogador não estivesse mais no seu auge, já que ele pretende disputar a Copa do Mundo de 2022 com Portugal, e jogar em um grande clube da Europa ainda está entre seus objetivos. Ele e a família são torcedores fanáticos do Sporting e sua mãe, Dolores Aveiro, inclusive já declarou que pretende convencer o filho a voltar ao país.

Outra possibilidade seria o retorno de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, assunto muito comentado nos últimos meses. Em março, os jornais Marca e As, principais veículos esportivos de Madrid, estamparam em suas capas sobre a possibilidade. Entretanto, as especulações foram descartadas pelo próprio presidente do clube, Florentino Pérez, durante entrevista ao programa espanhol El Chiringuito, e apontam mesmo para uma possível disputa entre Manchester United e PSG pelo jogador.

História de CR7 na Juventus pode ganhar novos capítulos

fracassos da equipe de Turim A permanência de Cristiano Ronaldo na Juventus também não está descartada. A relação entre jogador e time estremeceu após seguidos. O estopim foi a precoce eliminação sofrida para o Porto nas oitavas de final da Liga dos Campeões, em março, e a fraca campanha no Campeonato Italiano, onde o clube terminou apenas na quarta colocação e desperdiçou a chance de conquistar o décimo título consecutivo da competição.

De acordo com jornal italiano Il Messaggero, o português já teria se despedido dos colegas de clube e comunicado que não voltaria para a próxima temporada. Ainda assim, CR7 ainda tem contrato com a Juventus por 11 meses e pode acabar permanecendo na Itália se não aparecer nenhum time disposto a negociar por ele. Desde 2018 na Velha Senhora, o português já disputou 136 partidas e marcou 103 gols.