Condição do gramado foi o principal fator para o adiamento de Grêmio e Cuiabá pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a partida entre Grêmio e Cuiabá que aconteceria no próximo domingo (20), às 16h, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, tradicionalmente conhecido como “Dutrinha” e localizado na capital mato-grossense. O confronto, que seria válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, não tem data definida para acontecer.

Na última segunda-feira (14), a própria entidade já havia realizado alterações no local da partida. Antes, o duelo aconteceria na Arena Pantanal, às 20h30min do domingo. Como a Arena está cedida para os jogos da Copa América, a CBF mudou o jogo para o Dutrinha, às 16h (15h no horário local).

A condição do gramado foi o principal fator para o adiamento da partida. O estádio, onde o Cuiabá mandaria seus jogos até que a Arena Pantanal fosse liberada, estava fechado desde 2015 e passou por reformas da prefeitura.

O local já havia sido aprovado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para a realização de treinamentos das seleções que disputam a Copa América. O Chile, inclusive, foi uma das seleções que treinou no estádio para a partida desta sexta-feira (18) contra a Bolívia.

Com o adiamento, os dois times folgam no domingo e só voltam a jogar no meio da próxima semana pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena, o Grêmio recebe o Santos na quinta-feira (24), às 21h30min. Já o Cuiabá viaja até a capital paulista para enfrentar o São Paulo, na quarta-feira (23), às 19h.

Confira a nota oficial da prefeitura de Cuiabá sobre o estádio:

"A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer informa que:

- O Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra foi aprovado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para realização dos jogos treinos da Copa América e está sob sua responsabilidade até o dia 27 de junho.

- Com a boa avaliação da instituição internacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou que alguns jogos do Campeonato Brasileiro, série A fossem também realizados no Estádio, já que a Arena Pantanal estaria ocupada com a Copa América.

- A Prefeitura ressalta que desde o início informou que o Dutrinha estava em reforma. Os técnicos de ambas as instituições avaliaram a estrutura e gramado e emitiram inclusive, declarações de elogios ao padrão apresentado do gramado.

- Entretanto, devido ao uso diário para treinos da Copa América, o gramado não estará dentro dos padrões para jogos do campeonato nacional no domingo (20), motivo pelo qual o jogo no Estádio foi adiado."