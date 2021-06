Brasil goleia o Peru e mantém os 100% na Copa América

Como prometeu após a vitória na estreia sobre a Venezuela, o técnico Tite disse que iria girar o elenco canarinho e fazer algumas observações. Nesta quinta-feira (17), o Brasil foi até o Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e goleou a seleção do Peru por 4 a 0, pela 2ª rodada do Grupo B, da Copa América. Com o resultado, o time de Tite segue 100% e mantém a liderança da chave.

A principal novidade na escalação foi a volta de Thiago Silva. O zagueiro, recuperado de uma lesão que sofreu na final da Liga dos Campeões, começou entre os titulares. A prova de que o time não foi nada criativo é que todos lances de ataque na primeira etapa foram feitas por jogadores do setor defensivo: Alex Sandro (2), Fabinho e Fred. O volante do Manchester United foi a primeira chance, aos 10, mas o chute saiu por cima.

A segunda, no minuto seguinte, Cebolinha recebeu na esquerda e cruzou. A bola desviou no meio do caminho e chegou a Gabriel Jesus, que tocou para o meio da área, onde Alex Sandro chegou batendo de direita para abrir o marcador. Aos 24, Fabinho quase marcou de fora da área, mas a bola saiu caprichosamente. A última chance de ampliar foi aos 44: Alex Sandro chutou também de fora da área, mas finalização foi por cima.

Tite seguiu mexendo no time na etapa final e a equipe melhorou bastante. Logo aos seis minutos foi a vez do lateral-direito Danilo infiltrar pelo meio e bater firme. A bola passou ao lado do gol de Gallese. Aos 14, o juiz Patricio Loustau marcou pênalti após Neymar cair dentro da área com Tapia. Porém, o VAR chamou o árbitro que voltou atrás e cancelou a penalidade.

Se não foi de pênalti, Neymar marcou o segundo gol do Brasil. Aos 22, ele recebeu na entrada da área, girou e bateu firme. Gallese tentou chegar, mas não alcançou. Aos 32, o Peru perdeu uma grande chance de descontar: dentro da pequena área, a bola sobrou para Valera, mas ele chutou para fora.

E quem não faz? Leva. E foram mais dois. Aos 43, Neymar avançou pelo meio e passou para Richarlison, que, da esquerda, tocou rasteiro para Everton Ribeiro chegar no meio da área e marcar o terceiro. E, nos acréscimos, Neymar deu lindo passe para Firmino. Cara a cara com Gallese, mas não conseguiu aproveitar. Só que Richarlison, após duas tentativas, marcou o quarto e deu números finais à goleada sobre os peruanos.

Na próxima rodada, a seleção está de folga, voltando a campo apenas na quarta-feira (23), diante da Colômbia, novamente no Nilton Santos.

Brasil 4

Ederson; Danilo (Emerson), Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro (Renan Lodi); Fabinho, Fred, Gabriel Jesus (Firmino), Neymar e Éverton Cebolinha (Richarlison); Gabigol (Everton Ribeiro). Técnico: Tite.

Peru 0

Gallese; Aldo Corzo, Abram, Christian Ramos e Marcos López; Tapia e Yotún (Arias); Carrillo, Cueva (Távara) e Sergio Peña (Iberico); Lapadula (Valera). Técnico: Ricardo Gareca.

Árbitro: Patricio Loustau (ARG).