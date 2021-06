Na volta de Douglas Costa, Grêmio perde para o Sport no Brasileirão

A volta de Douglas Costa com a camisa tricolor foi com derrota. Nesta quinta-feira (17), o Grêmio foi até Pernambuco e perdeu para o Sport por 1 a 0, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A terceira derrota seguida na competição mantém o time de Tiago Nunes no Z-4, sem nenhum ponto, mas com um jogo atrasado, contra o Flamengo, na Arena.

A primeira etapa foi repleta de chances para os dois lados. Aos 11 minutos, Hayner recebeu de Thiago Lopes, livre, na direita, mas finalizou mal, facilitando a defesa de Paulo Victor. A resposta gremista veio cinco minutos depois: Jhonata Robert tabelou com Luiz Fernando, recebeu no fundo e cruzou forte. A bola passa por toda a área e Hayner, ao tentar desviar, acertou a trave.

No minuto seguinte, após cobrança de escanteio de Jhonata Robert, Diego Souza cabeceou e Maílson defendeu. No rebote, Thiago Santos mandou para o fundo das redes, mas o assistente marcou impedimento. Após acesso ao VAR, o árbitro manteve a decisão. Aos 22, o questionado Paulo Victor cometeu uma de suas tradicionais falhas. O goleiro tricolor tocou errado e deu um presente para Paulinho, que bateu de primeira, mas para longe do gol.

Os visitantes voltaram a assustar, aos 26: Geromel deu um chutão. Diego Souza ganhou de Sabino e ajeitou para Luiz Fernando. O ponta recuou para Jhonata Robert, que bateu forte, mas Maílson defendeu em dois tempos.

E, aos 33, os pernambucanos abriram o marcador. Em cobrança de falta, na ponta direita da área, Sander chutou, a bola desviou em Diego Souza na barreira e foi no meio do gol, mas Paulo Victor não conseguiu evitar.

O técnico Tiago Nunes mudou o time no vestiário, sacou Thiago Santos e Cortez e colocou Diego Barbosa Victor Bobsin. E o Grêmio foi em busca do gol do empate. Aos sete minutos, Diego Souza cobrou falta direto. Maílson voou e espalmou para escanteio. Aos 13, foi Matheus Henrique que bateu colocado, mas o goleiro do Sport defendeu.

Para tornar o time ainda mais ofensivo, aos 17, Tiago Nunes promoveu a reestreia de Douglas Costa. O camisa 10 entrou no lugar de Luiz Fernando. E, aos 23, a primeira tentativa de Douglas. Matheus Henrique abriu pela direita e ele cortou para o meio, ajeitou para a perna esquerda e finalizou pela linha de fundo.

O Grêmio partiu para cima, abriu espaços e o Sport teve algumas chances para definir o jogo, mas não conseguiu. A última tentativa de Tiago Nunes foi com a entrada de Jean Pyerre, que pouco fez enquanto esteve em campo.

O Tricolor seguiria direto para o Mato Grosso, onde enfrentaria o Cuiabá, no próximo domingo. Entretanto, a partida foi transferida pelas condições do gramado do estádio Dutrinha, na capital, e não há uma data para o confronto.

Sport 1

Maílson; Rafael Thyere, Maidana e Sabino; Hayner (Tréllez), Marcão, Thiago Lopes (José Welison) e Sander; Paulinho Moccelin (Patric), André e Marquinhos (Gustavo Oliveira). Técnico: Umberto Louser.

Grêmio 0

Paulo Victor; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos e Matheus Henrique (Jean Pyerre); Luiz Fernando (Douglas Costa), Jhonata Robert e Ferreira (Ricardinho); Diego Souza. Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Denis Ribeiro Serafim (AL).