'Ele morreu por alguns minutos', diz ex-médico de Eriksen

desmaio do camisa 10 durante a partida da Eurocopa contra a Finlândia no sábado (12). O médico Sanjay Sharma trabalhou com o meio-campista da Dinamarca Christian Eriksen, no Tottenham, da Inglaterra, de 2013 a 2020. Atual presidente dos cardiologistas da Federação Inglesa, o profissional comentou sobre oEriksen continua internado em condição estável, informou neste domingo (13) a associação de futebol dinamarquesa.

Em sua declaração para a agência de notícias PA, Sharma afirmou que o jogador "morreu por alguns minutos". "Sem ser muito direto, ele morreu, embora por alguns minutos, mas ele morreu. E o profissional médico permitiria que ele morresse de novo? A resposta é não", disse.

Ainda sobre o ocorrido, o médico deixou claro que é 'um bom sinal' o fato de Eriksen ter chegado ao hospital acordado, mas ainda coloca em cheque sua sequência no futebol. "O fato de ele estar estável e acordado, suas perspectivas serão muito boas. Não sei se ele voltará a jogar futebol", enfatizou.

Por fim, Sharma ainda pontuou que durante os anos que trabalhou com Eriksen no Tottenham, seus exames nunca acusaram algum tipo de problema que merecesse maior atenção.

"Esta manhã falamos com Eriksen, que enviou saudações aos companheiros. Sua condição é estável e ele continua hospitalizado para exames adicionais", disse a federação. Aos 29 anos, o meia desmaiou repentinamente aos 42 minutos do primeiro tempo enquanto corria perto da linha lateral esquerda, após uma cobrança lateral na Dinamarca. O atleta foi atendido ainda em campo e recebeu massagem cardíaca dos médicos por vários minutos, gerando um momento de tensão e preocupação em todos os que estavam presentes no estádio Parken Stadium, em Copenhague.