Sem Ramírez, Inter deve ter força máxima contra o Vitória

Após a goleada para o Fortaleza por 5 a 1 no domingo passado, pelo Brasileirão, o Inter volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30min, pela Copa do Brasil. O confronto de volta, diante do Vitória, pela terceira fase do torneio, não terá Miguel Ángel Ramírez à beira do gramado. O treinador testou positivo para Covid-19, apresenta bom estado de saúde, mas fica de fora. Com isso quem comandará o Colorado será o auxiliar Martín Anselmi.

Dentro de campo, a tendência é de força máxima. Após uma semana tensa de cobranças e muitas reuniões entre a direção, departamento de futebol e comissão técnica, as cartas foram colocadas na mesa e Ramírez passará por alguns testes para avaliar seu poder de reação no comando do time. O principal pedido para o treinador é de que tenha um time-base, dando sequência a uma escalação.

Dessa forma, a formação para enfrentar os baianos terá o volante Johnny no meio-campo. O zagueiro Lucas Ribeiro, ainda se recuperando de um problema no tornozelo direito, fica de fora. Zé Gabriel e Pedro Henrique disputam a vaga ao lado de Víctor Cuesta. A principal dúvida está no gol: Marcelo Lomba e Daniel disputam a titularidade.

Uma possível escalação tem Daniel (Lomba); Saravia, Zé Gabriel (Pedro Henrique), Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson e Taison; Maurício (Caio Vidal), Yuri Alberto e Patrick.

O adversário terá a estreia do técnico Ramon Menezes. O ex-meia do clube, com passagens recentes por Vasco e CRB, deve escalar o Vitória com Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Fernando Neto e Soares; Guilherme Santos, David e Samuel.

Como venceu o jogo de ida em Salvador por 1 a 0, qualquer empate confirma o Inter nas oitavas de final da competição. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.