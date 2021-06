Com retornos importantes, Grêmio visita o Brasiliense

Com a vaga bem encaminhada às oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio entra em campo nesta quinta-feira (10), às 15h30min, diante do Brasiliense, no estádio Boca do Jacaré. Após vencer o time do Calango por 2 a 0 na partida de ida, o Tricolor tem o retorno de seu comandante à beira do gramado. Recuperado da Covid-19, Tiago Nunes volta ao trabalho no Distrito Federal.

Quem também está de volta, após um período protocolar para contaminados pelo coronavírus, são os titulares Rafinha, Ferreira e Diego Souza. No entanto, eles devem iniciar no banco de reservas e entrarem ao longo da partida. As outras opções que ficam à disposição de Tiago Nunes é o volante Maicon e o atacante Luiz Fernando.

Outros dois nomes foram reintegrados ao elenco e estão recuperados da Covid-19. O zagueiro Rodrigues e o volante Darlan se reapresentaram nesta quarta-feira, passaram por uma reavaliação médica e voltam a treinar com os companheiros. Porém, eles não foram colocados na viagem.

Com a ausência dos titulares, a tendência é de que Vanderson, Léo Chú e Ricardinho iniciem jogando. No meio-campo, a dúvida é se Maicon retomará sua vaga ou Lucas Silva será mantido no time. A última partida que o capitão gremista atuou foi na final do Campeonato Gaúcho, no dia 23 de maio.

As outras baixas são o goleiro Brenno e o volante Matheus Henrique, que estão retornando de dois amistosos disputados pela seleção olímpica. Dentro deste cenário, uma possível escalação tricolor para encarar o Brasiliense tem Paulo Victor, Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Maicon (Lucas Silva), Jhonata Robert, Jean Pyerre e Léo Chú; Ricardinho.

Valendo uma vaga nas oitavas de final e uma premiação de R$ 2,7 milhões nos cofres, o Brasiliense vai em busca de uma virada histórica. Para avançar, a equipe do técnico Vilson Taddei precisa pelo menos devolver os 2 a 0 sofridos em Porto Alegre para levar a decisão aos pênaltis. O Jacaré deve ir campo com Edmar; Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Mário Henrique; Lídio, Sandy, Zotti e Peninha; Luquinhas e Zé Love.