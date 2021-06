Ramírez testa positivo para Covid-19 e não comanda o Inter contra o Vitória

O técnico Miguel Ángel Ramírez testou positivo para a Covid-19 e não comandará o Inter contra o Vitória nesta quinta-feira (10), às 21h30min, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O espanhol será substituído pelo auxiliar Martín Anselmi.

Segundo informou o Inter, o profissional já está isolado e cumprindo protocolos para voltar ao reservado vermelho assim que possível. Ainda de acordo com comunicado do clube, o treinador apresenta bom estado de saúde e é monitorado pelo departamento médico colorado.

Com vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Salvador, o Colorado tem a vantagem de jogar pelo empate agora no Beira-Rio para se classificar às oitavas de final do torneio.

Vivendo seu momento mais delicado desde que assumiu a equipe a cerca de 90 dias, a comissão técnica liderada por Ramírez precisa fazer o time jogar e recuperar as boas atuações apresentadas no início do trabalho.