Ramírez ganha sobrevida no Inter, mas segue observado

As conversas do departamento de futebol com Miguel Ángel Ramírez parecem ter sido bem recebidas pelo técnico espanhol. Vivendo seu momento mais delicado em pouco menos de 90 dias de trabalho, o treinador vive uma semana decisiva para se manter no comando técnico do Inter. As partidas diante do Vitória, quinta-feira, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, e contra o Bahia, no domingo, pelo Brasileirão, serão testes definitivos para a sequência do trabalho do profissional. Ou seja, o futuro de Ramírez passa pela dupla Ba-Vi.

Os principais pontos tratados na conversa passam pela manutenção de um time-base, a continuidade de nomes como o goleiro Daniel e do volante Johnny entre os titulares, além da fragilidade do setor defensivo apresentada nos últimos jogos. Nas duas partidas pelo Nacional, a zaga vazou sete vezes. Nas últimas dez partidas, foram 14 gols sofridos.

A goleada de 5 a 1 aplicada pelo Fortaleza foi a gota d'água para que houvesse uma ruptura no vestiário colorado. A direção concluiu que um profissional para atuar como auxiliar técnico junto a Ramírez. A preferência seria por um nome com experiência em vestiário, no caso um ex-jogador, que circule bem entre o treinador e o grupo de atletas, que parece ainda ter dificuldades de entender o que o treinador pede.

Alguns nomes foram tentados no início do trabalho do presidente Alessandro Barcellos. O ex-jogador Pedrinho, hoje, comentarista de tevê, e o ídolo do clube Tinga surgiram como opções, mas nenhum avançou. A análise da direção é de que o executivo de futebol Paulo Bracks estaria sobrecarregado na função.

Para esta quinta-feira, diante do Vitória, a tendência é de que Ramírez coloque em prática boa parte do diálogo que teve com a direção. Ciente do momento vivido, o espanhol não abrirá mão da sua filosofia de jogo, mas terá que rever algumas ideias que levaram à queda de rendimento do time nas últimas partidas.

A principal dúvida na escalação está no companheiro de defesa de Víctor Cuesta. Como Lucas Ribeiro segue se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo e não tem presença certa contra os baianos. Zé Gabriel, que marcou um gol contra bizarro na derrota para o Fortaleza, tem a concorrência de Pedro Henrique, que foi expulso, após uma entrada desmedida no atacante Robson.

O adversário pela Copa do Brasil demitiu a comissão técnica após a derrota para o Náutico, em casa, nesta segunda-feira, pela Série B. O técnico Rodrigo Chagas foi substituído por Ramon Menezes, ex-meia do clube, que treinou o Vasco e o CRB na temporada passa.